Eesti Energia baut Ladeinfrastruktur an Norfa-Filialen in Litauen

Das Vorhaben soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Zum Einsatz kommen nach Angaben einer Unternehmensmitteilung eine Mischung aus AC- und DC-Ladern mit Leistungen von 22 bis 320 kW. Auf jeden der 107 Filialparkplätze sollen mindestens zwei Stationen mit vier Anschlüssen und darunter mindestens ein Schnelllader installiert werden. Bei Norfa handelt es sich um eine Supermarktkette mit Sitz in Vilnius in Litauen.

Eesti Energia betreibt über seine Tochter Enefit Volt derzeit fast 200 öffentliche Ladepunkte in Estland und will im kommenden Jahr auch nach Lettland, Litauen und Polen expandieren. Allein in Litauen plant Enefit bis 2026 mehr als 1.000 Ladestationen.

„Wir gehen Schritt für Schritt vor, um ein kohärentes Ladenetz in allen Heimatmärkten zu schaffen“, äußert Aljona Jakovleva, Commercial Manager bei Enefit Volt. Dahinter stehe der Wunsch, das Vertrauen der Nutzer in die flächendeckende Verfügbarkeit von Ladestationen zu stärken, nicht nur in estnischen Städten und auf estnischen Straßen, sondern auch in den Nachbarländern.

energia.ee