Octopus Energy bringt Ladeplattform nach Deutschland

Die App verfügt über eine interaktive Karte, welche die Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Preise der Ladesäulen anzeigt. Zudem kann eine Route direkt in der App geplant und mittels Apple CarPlay oder AndroidAuto im Fahrzeug angezeigt werden.

Die App selbst sowie die Anmeldung sind kostenlos. Kunden können eine Zahlungsmethode hinterlegen, die für das Aufladen des Fahrzeugs genutzt werden soll. Laut Octopus ist die Abrechnung des Ladevorgangs auch bei großen Betreibern wie Ionity, Aral Pulse, Allego und EnBW möglich.

„Dies ist ein Meilenstein für Octopus Electroverse, denn nun können sich auch Autofahrerinnen in Deutschland registrieren, um das Aufladen unterwegs so einfach wie möglich zu machen. Deutschland ist ein Vorreiter im Bereich der E-Mobilität, daher freuen wir uns umso mehr, dass wir deutschen E-Fahrerinnen ein einfaches öffentliches Laden ermöglichen können“, erklärt Matt Davies, Director von Octopus Electroverse in London. „Unser Ziel ist es, die App weiter auszubauen, damit Fahrerinnen weltweit Zugang zu unserer App haben, während wir weitere Funktionen einführen, die unsere Kundinnen lieben werden.“

Neben Deutschland bringt Octopus die Electroverse-App auch in 23 anderen Ländern auf den Markt. Konkret in Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Island, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn.

