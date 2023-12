Zero Motorcycles verlängert seine Garantie

Die Garantie greift im Falle aller „abgedeckten Schäden“ nach dem „In-Service-Datum“, also der Übergabe des E-Motorrads an den Kunden. Eine Kilometerbegrenzung gibt es nicht, betont Zero Motorcycles.

Zudem deckt die Garantie auch das „Power Pack“, also die Traktionsbatterie der Stromer.

Das Angebot gilt für Käufer in Europa, sprich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Hierfür arbeitet Zero mit der Versicherungsgesellschaft Real Garant Zurich zusammen, die zur Zurich Insurance Group gehört.

„Es entspricht unserem Verständnis als Premium-Hersteller, dass sich dieser Anspruch nicht nur in der Qualität unserer Produkte widerspiegelt, sondern auch im Service für unsere Kunden“, erklärt Umberto Uccelli, Vice President und Managing Director EMEA von Zero Motorcycles. „Mit der Ausweitung unserer Garantieregelung haben Zero-Käufer nun für ein halbes Jahrzehnt die Sicherheit, dass wir als Hersteller bei Produktfehlern geradestehen.“

Wer ein Vorführmotorrad des Modelljahrgangs ergattert, bekommt eine weitere Garantieverlängerung von drei Monaten. Und auch einige Modelle des Jahrgangs 2023 können „in den Genuss der 5- Jahres-Verlängerung kommen“, so der Hersteller in seiner Pressemitteilung. Nähere Infos nennt Zero aber nicht und bittet Kunden, sich an die Händler zu wenden.

pressebox.de