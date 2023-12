Stadtwerke Bochum elektrifizieren gesamte Pkw-Flotte

Das hänge allerdings von der Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit ab, teilte das Unternehmen mit. Bei den Pkw habe sich der Umstieg gelohnt. Beispielsweise aufgrund der geringeren Betriebs- und Wartungskosten sowie steuerlichen Vorteile.

Aufgeladen werden die Fahrzeuge auf dem Stadtwerke-Betriebshof in Bochum-Hamme sowie am Verwaltungsgebäude am Ostring. „Dank reichweitenstarker Fahrzeugmodelle und einem intelligenten Lademanagement sind unsere Elektrofahrzeuge rund um die Uhr einsatzbereit“, erklärt Stadtwerke-Fuhrparkleiter Lars Rieske.

Insgesamt haben die Stadtwerke-Stromer im Jahr 2023 rund 26.000 kWh Ökostrom geladen, teilen die Stadtwerke mit. So konnte das Unternehmen rund 152 Tonnen CO2 im Vergleich zum Betrieb von Dieselfahrzeugen vermeiden.

„Der konsequente Einsatz von Elektroautos ist Teil unserer nachhaltigen Mobilitätsstrategie. Als Bochums Energieversorger und Infrastrukturanbieter für Ladestationen möchten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Mit der Umrüstung unseres Fuhrparks zeigen wir, dass Elektromobilität im Alltag angekommen ist, dass die Technik verlässlich und der Flottenbetrieb wirtschaftlich ist“, fasst Frank Thiel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum zusammen.

