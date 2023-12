Französischer Logistikkonzern Jacky Perrenot beschafft 168 E-Lkw

Bei Jacky Perrenot handelt es sich um ein 2012 gegründetes Speditionsunternehmen mit Sitz in Saint-Donat-sur-l’Herbasse im Département Drôme. Für die Umstellung seiner Flotte erhält der Logistiker von der staatlichen Agentur ADEME („Agence de la transition écologique“) einen Zuschuss in Höhe von 10 Millionen Euro aus dem Programm „Ökosysteme für schwere Elektrofahrzeuge“ (Originaltitel: „Ecosystèmes des véhicules lourds électriques“). Bereits 2022 hatte Jacky Perrenot für die Beschaffung von 30 elektrischen Lkw und 40 elektrischen Pkw öffentliche Fördergelder in Höhe von 3,9 Millionen Euro zugesprochen bekommen.

Jacky Perrenot verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2025 insgesamt 250 Elektrofahrzeuge in seinem Fuhrpark einzuflotten und Ende dieses Jahres auch sein erstes Wasserstofffahrzeug in Betrieb zu nehmen. Weitere Fahrzeugbeschaffungen sind für 2024 und 2025 im Rahmen verschiedener Projekte wie Hyammed, Hyzone, R’Hyse und Corridor H2 geplant.

Auf welche Modelle das Unternehmen konkret zurückgreift, wird nicht präzisiert. Wahrscheinlich ist, dass Exemplare von Renault Trucks dabei sein werden, denn zwischen beiden Unternehmen besteht eine Partnerschaft, die erst diesen Monat nochmals ausgeweitet wurde.

Die Jacky Perrenot-Gruppe gibt selbst an, mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro im Jahr 2022 Marktführer im Bereich Transport und Logistik in Frankreich zu sein. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben 10.000 Mitarbeiter in 145 europäischen Niederlassungen.

trans.info, linkedin.com