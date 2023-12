Nios Präsentation einer 900-Volt-Limousine steht kurz bevor

Chinesische Portale berichten unter Berufung auf hochrangige Nio-Manager, dass das Platzangebot des Nio ET9 mit dem eines Mercedes-Maybach vergleichbar sein werde. Technisch setzt der Hersteller auf 900-Volt-Technik für kürzere Ladezeiten in Verbindung mit einer austauschbaren 150-kWh-Halbfestkörperbatterie. Mit einer solchen hatte Nio kürzlich im ET7 mehr als 1.000 Kilometer ohne Ladestopp erreicht.

Zitiert werden unter anderem bei „CN EV Post“ mehrere Weibo-Einträge, etwa von Bi Lu, Nios stellvertretendem Vizepräsident für Elektroantrieb und Hochspannungssysteme, und Xiao Baihong, dem Leiter der Fahrzeuganwendungssoftware.

Auf den Markt kommen soll der Nio ET9 trotz der kurz bevorstehenden Präsentation erst 2025. Die Preise sollen bei rund 1 Million Yuan beginnen, umgerechnet sind das circa 128.000 Euro. Weitere Einzelheiten zu dem Modell will Nio am 23. November auf seinem „Nio Day 2023“ in Xi’an im nordwestlichen Shaanxi nennen.

