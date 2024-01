Tesla knackt Ziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen im Gesamtjahr 2023

Konkret hat Tesla im Schlussquartal 494.989 E-Autos produziert und 484.507 ausgeliefert. Beides sind Rekordwerte. Denn im dritten Quartal verbuchte Tesla „nur“ 430.488 produzierte und 435.059 ausgelieferte Elektroautos. Dies begründete der Hersteller vor drei Monaten mit „planmäßigen Produktionspausen aufgrund von Fabrikmodernisierungen“. Das bisher erfolgreichste Quartal mit Blick auf Produktion und Fahrzeugübergaben war das zweite Quartal 2023 mit 479.700 gebauten und 466.140 übergebenen Teslas.

Der Blick auf die Baureihen offenbart auch im vierten Quartal die übliche Aufteilung, wonach Model 3/Y als Volumenmodelle für den Löwenanteil des Absatzes sorgen. 476.777 gebaute und 461.538 ausgelieferte Model 3 (Fremont und Shanghai) und Model Y (Fremont, Austin, Shanghai und Grünheide) stehen 18.212 ausschließlich in Fremont gefertigten und 22.969 übergebenen Model S und Model X im Premiumsegment gegenüber.

Auf das ganze Jahr gesehen verbuchte Tesla 1.775.159 produzierte und 1.739.707 ausgelieferte Fahrzeuge der Baureihen Model 3 und Model Y. Das Oberklasse-Duo Model S und Model X kam auf 70.826 gebaute und 68.874 ausgehändigte Exemplare. Das macht zusammen 1.845.985 hergestellte und 1.808.581 im Jahr 2023 übergebene Autos.

Zum Vergleich: Für 2022 gab Tesla vor einem Jahr 1.369.611 gebaute und 1.313.851 ausgelieferte Fahrzeuge an. Der Zuwachs von 2022 auf 2023 beläuft sich demnach auf 34,8 Prozent bei der Produktion und 37,7 Prozent bei den Auslieferungen. Im Jahr 2021 war Tesla übrigens noch knapp an der Marke von einer Million Fahrzeugen gescheitert – am Ende standen 930.422 gebaute Fahrzeuge und 936.172 ausgelieferte Fahrzeuge in der Statistik.

In den betont kurzen Mitteilungen zu den Auslieferungs- und Produktionszahlen äußert sich Tesla nur selten zu den aktuellen Entwicklungen – auch diesmal wird für eine Einordnung der Ergebnisse auf die Geschäftszahlen zum vierten Quartal und die 2023er Bilanz verwiesen, die Tesla am 24. Januar 2024 nach US-Börsenschluss veröffentlichen will. Im Anschluss wird es auch die übliche Telefonkonferenz mit dem Top-Management geben, in der sich Elon Musk und weitere Manager zur aktuellen Entwicklung äußern.

ir.tesla.com