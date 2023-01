Tesla erreicht neuen Rekord bei Auslieferungen und Produktion

Tesla hat seine Ausliefer- und Produktionszahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt – und somit auch für das Gesamtjahr. Mit 439.701 gebauten und 405.278 ausgelieferten E-Autos war das Q4 wenig überraschend bei beiden Werten ein neuer Rekord.

Für das Gesamtjahr 2022 gibt Tesla in der kurzen Mitteilung 1.369.611 gebaute und 1.313.851 ausgelieferte Fahrzeuge an – zum ersten Mal wurde die Millionen-Marke geknackt. Damit hat Tesla zum Jahresende enorm zugelegt, die 2022 in Betrieb gegangenen Fabriken in Texas und Brandenburg steuern zunehmend steigende Stückzahlen zum Gesamtergebnis bei. In der Giga Berlin gebaute Fahrzeuge (Model Y) wurden bekanntlich im vergangenen März erstmals ausgeliefert, bei der Giga Texas war das im April der Fall.

Im Jahr 2021 war Tesla noch knapp an der Marke von einer Million Fahrzeugen gescheitert – am Ende standen 930.422 gebaute Fahrzeuge und 936.172 ausgelieferte Fahrzeuge in der Statistik. Letztgenannter Wert entsprach einem Zuwachs von 87 Prozent zu den 499.550 ausgelieferten Teslas im Jahr 2020. Der aktuelle Sprung auf 1.313.851 Fahrzeuge in Kundenhand ergibt übrigens ein Plus von 40 Prozent, die Produktion legte um 47 Prozent zu.

Dass sich das Wachstum auf Jahressicht trotz der Quartalsrekorde derart verlangsamt hat, lag unter anderem am Covid-Ausbruch in China. Im Q1/2022 hatte Tesla 305.407 Fahrzeuge gebaut und 310.048 Elektroautos ausgeliefert. Im zweiten Quartal gab es wegen anhaltender Probleme mit den Lieferketten und der vorübergehenden Schließungen des Werks in Shanghai eine Delle in der Statistikkurve (258.580 Fahrzeuge produziert, 254.695 ausgeliefert). Im Q3/2022 gab es mit 365.923 gebauten und 343.830 ausgelieferten Autos die damals gültigen neuen Rekordwerte – die nun im Schlussquartal erneut überboten wurden.

Aufgeschlüsselt nach den Baureihen hat Tesla im Q4 20.613 Model S/X gebaut und 17.147 Exemplare an Kunden übergeben. Die beiden Modelle werden seit dem Dezember auch wieder in Europa ausgeliefert. Auf das Model 3 und Model Y entfielen ergo 419.088 gebaute und 388.131 gelieferte Fahrzeuge. Also hätte es auch ohne die internationalen Auslieferungen von Model S und Model X für einen neuen Quartalsrekord gereicht. Aber: Beim Model 3/Y wurden deutlich mehr Exemplare gebaut als ausgeliefert – was auf Logistikprobleme hindeuten kann. So gibt es Meldungen, wonach Tesla unzählige Model Y aus der Fabrik in Grünheide auf dem Flughafengelände des BER zwischengeparkt hat – sie sind zwar gebaut, aber eben nicht ausgeliefert.

In der bekannt kurzen Mitteilung zu den Produktions- und Auslieferungszahlen gibt Tesla an, dass man „den Übergang zu einem gleichmäßigeren regionalen Mix von Fahrzeugtypen“ fortsetze, „was wiederum zu einem weiteren Anstieg der im Transit befindlichen Autos am Ende des Quartals führte“. Dennoch spricht Tesla von einem „großartigen Jahr 2022“ und dankt allen Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Aktionären und Unterstützern, die „angesichts der erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID und der Lieferkette“ zu diesem Ergebnis beigetragen hätten.

tesla.com