Geely feiert Marktstart der Elektro-Limousine Galaxy E8

Der Galaxy E8 ist in China ab 175.800 Yuan erhältlich. Das sind 12.200 Yuan weniger als zum Vorverkaufsstart Mitte Dezember angekündigt. Umgerechnet startet das Modell also ab 22.600 Euro. Vor wenigen Tagen hatte bereits Xpeng seinen Elektro-Van X9 günstiger eingepreist als er noch beim Vorverkaufsdebüt angekündigt worden war. Offenbar dreht sich die Preisspirale in China deutlich nach unten.

Doch zurück zum Galaxy E8. Die vor knapp einem Jahr vorgestellte Marke Galaxy soll ein Aushängeschild für Elektroautos und Plug-in-Hybride werden. Im vergangenen Jahr kamen in ihrer Regie das SUV Galaxy L7 und die Limousine Galaxy L6 auf den Markt – beides Plug-in-Hybride. Geely plant, bis 2025 insgesamt sieben Modelle der Galaxy-Baureihe auf den Markt zu bringen, darunter vier Plug-in-Hybride der L-Serie und drei Elektromodelle der E-Serie.

Der Galaxy E8 ist nun also das erste BEV. Einen Ausblick auf das Modell gab im Februar 2023 bereits das sogenannte „Geely Galaxy Light Concept EV“.Es handelt sich bei der Serienversion um eine mittelgroße bis große Limousine mit den Maßen 5.010 x 1.920 mm x1.465 mm und einem Radstand von 2.925 mm. Im Gegensatz zu den beiden bereits gelaunchten Galaxy-PHEVs basiert der E8 auf der SEA-Plattform von Geely. Die Topversion erhält eine 800-Volt-, die anderen Varianten der Limousine eine 400-Volt-Systemarchitektur.

Grundsätzlich ist das Modell laut chinesischen Medienberichten in fünf Ausstattungsvarianten zu Preisen zwischen 175.800 und 228.800 Yuan zu haben, was einer Spanne von etwa 22.600 bis 29.450 Euro entspricht. Zur Topversion ist zudem bekannt, dass sie mit zwei Motoren 475 kW liefert und den Sprint von 0 auf 100 Kilometern pro Stunde in 3,49 Sekunden schaffen soll. Die einmotorigen Varianten der Limousine kommen auf 200 kW. Als Batterie-Optionen stehen 62, 75,6 und 76 kWh zur Auswahl, die für 550, 620 und 665 Kilometer Reichweite nach chinesischem Testzyklus sorgen sollen. Zur Zellchemie gibt es keine Angaben.

Wie in China üblich, werden zudem die smarten Funktionen und das hohe Konnektivitätslevel der E-Limousine betont. So ist in dem Wagen u.a. ein Chip vom Typ Qualcomm Snapdragon 8295 verbaut und das Modell serienmäßig mit einem 45-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 8K ausgestattet.

Die Auslieferungen des E8 sollen bereits gestartet sein. Die Galaxy-Baureihe verkaufte im Dezember 12.088 Fahrzeuge und 83.497 im gesamten Jahr 2023. Allesamt waren Plug-in-Hybride. Ab sofort werden auch die Verkäufe des rein elektrischen E8 in die Statistiken einfließen.

