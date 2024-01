Xpeng übergibt in China erste Exemplare seines Elektro-Van X9

Konkret verkauft Xpeng den X9 zu Preisen ab 359.800 Yuan (umgerechnet rund 46.300 Euro) , womit der Elektro-Van in der Einstiegsversion 28.200 Yuan günstiger zu haben ist als bei der Präsentation im November avisiert. Damit fällt der Basispreis um umgerechnet rund 3.600 Euro.

Xpeng hatte den X9 jüngst auf der Guangzhou Auto Show enthüllt und den Vorverkauf in China gestartet. Die Auslieferungen beginnen nun wie angekündigt im Januar. Es handelt sich um das siebte Modell des Unternehmens und das erste der neuen X-Serie. Die bisherigen Modelle von Xpeng fallen unter die Serien P für Limousinen und G für SUVs.

Seit der Vorstellung vor eineinhalb Monaten ist bekannt, dass der bis zu siebensitzige und 5,29 lange Xpeng X9 in zwei Varianten mit 235 kW starkem Frontantrieb oder mit Allrad-Antrieb mit einem zusätzlichen 135-kW-Motor hinten angeboten wird. In einer der einmotorigen Versionen kommen LFP-Zellen von Eve Energy in einem 84,5-kWh-Akku zum Einsatz, die Allrad-Variante erhält NMC-Zellen von CALB in einem Batteriepaket mit 101,5 kWh Kapazität. Die Reichweiten beziffert der Hersteller auf 702 bzw. 640 Kilometer nach chinesischem Testzyklus.

Weitere Eckdaten und Fotos zu dem E-Auto waren bereits Mitte September in Verbindung mit dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) bekanntgeworden. So ist der auf der SEPA 2.0-Architektur basierende 800-Volt-Van unter anderem mit drei Sitzreihen ausgestattet, kommt auf einen Radstand von 3,16 Metern, hat durch eine Hinterachslenkung aber nur einen Wenderadius von 10,8 Metern.

„Mit der Markteinführung des Xpeng X9 erweitert Xpeng sein Smart-EV-Portfolio, spricht die wichtigsten Marktbedürfnisse an und fördert die Einführung des autonomen Fahrens“, äußert He Xiaopeng, CEO und Chairman von Xpeng. „Unser Ziel ist es, Wachstumschancen durch unsere führende Rolle bei Smart-EV-Technologien zu nutzen, die organisatorische Effizienz zu verbessern und uns einen dominanten Marktanteil zu sichern.“

Ob der X9 auch nach Deutschland kommt, ist unklar. Bislang hat sich das Unternehmen noch nicht dazu geäußert, ob der Elektro-Van auch außerhalb von China verkauft werden soll. Zur letzten IAA kündigte der chinesische Hersteller aber an, grundsätzlich nach Deutschland expandieren zu wollen – und zwar ab 2024 zunächst mit dem P7 und G9. In Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden ist der chinesische Hersteller bereits vertreten.

ir.xiaopeng.com