Xpeng G6 in Europa bestellbar / Schnellladen bei 500 McDonald´s / Nissan Townstar

1 – 500 McDonald’s-Restaurants mit Schnellladensäulen von EWE Go

Der Mobilitätsdienstleister EWE Go kommt gut mit dem Ausbau seines Netzwerks an Schnellladesäulen voran, Diese stehen nun deutschlandweit bereits an 500 Standorten von McDonald’s. Bis Ende 2025 sollen nahezu alle rund 1.000 McDrive-Standorte in Deutschland ans Schnellladenetz angeschlossen sein. Um das Tempo zu schaffen, muss EWE nun fast jeden Tag eine neue Ladestation eröffnen. Für die ersten 500 Standorte hat EWE Go rund drei Jahre gebraucht, in der Zwischenzeit wurde die Technik verbessert. Hatten die ersten Schnellladesäulen eine Leistung von 150 Kilowatt, so schaffen die neuesten Ladesäulen nun 400 Kilowatt.

2 – Xpeng G6 in ersten Europa-Ländern bestellbar

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng nimmt ab sofort auch in Europa Bestellungen für sein drittes Modell G6 an. Das Coupé-artige E-SUV ist jetzt in den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und Schweden erhältlich – und ist günstiger als ein Tesla Model Y. In den Niederlanden iegt der Basispreis bei 42.990 Euro. Zum Vergleich: Das ähnlich große Model Y gibt es in den Niederlanden ab 45.990 Euro. Damit ist der Xpeng G6 also in den Niederlanden 3.000 Euro günstiger. Das Modell hat serienmäßig Hinterradantrieb, kann aber optional auch mit Allradantrieb gewählt werden.

3 – Nissan bringt Townstar Evalia EV auch als Siebensitzer

Nissan hat die bis zu siebensitzige Evalia-Variante seines Townstar vorgestellt, die auch mit reinem Elektroantrieb angeboten wird. Dabei handelt es sich um die für Privatkunden ausgestattete Pkw-Version des Elektro-Kastenwagens Townstar EV. Der Wagen basiert dabei anders als sein Vorgänger e-NV200 nicht mehr auf einer Nissan-Plattform, sondern teilt sich die Technik mit dem Renault Kangoo. Der Antrieb bleibt mit 90 Kilowatt Leistung und 45-Kilowattstunden-Batterie unverändert gegenüber dem Kastenwagen Townstar EV.

4 – Hyundai investiert fast eine Milliarde Dollar in Robotaxi-Firma

Hyundai investiert fast eine Milliarde Dollar in Motional, ein Unternehmen für vollelektrische Robotaxis. Durch diese Investition erhält der koreanische Automobilhersteller eine Mehrheitsbeteiligung an der Firma. Hintergrund ist, dass sich der Automobilzulieferer Aptiv, der bislang wie Hyundai auch 50 Prozent der Anteile an Motional hielt, sich nun zum großen Teil aus dem Joint Venture zurückzieht. Ein Teil des Investments von Hyundai soll direkt der Weiterentwicklung von Motional zugute kommen. Mit dem anderen Teil kauft Hyundai Aptiv einen Großteil der Anteile ab. Künftig wird Hyundai 85 Prozent an Motional halten, Aptiv nur noch 15 Prozent.

5 – Rivian erhält großes Förderpaket vom US-Bundesstaat Illinois

Der Elektroauto-Hersteller Rivian erhält vom US-Bundesstaat Illinois ein Fördermittelpaket in Höhe von 827 Millionen Dollar. Dies soll dem Unternehmen den Ausbau seines Werks in der Stadt Normal in diesem Bundesstaat ermöglichen. Die Mittel aus dem Anreizpaket werden nicht nur in den Ausbau des Werks fließen, sondern auch in Verbesserungen der öffentlichen Infrastruktur und in Ausbildungsprogramme für die Belegschaft von Rivian.