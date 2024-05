Xpeng G6 in ersten Europa-Märkten bestellbar

Zum Europa-Bestellstart sind die Niederlande das einzige Land mit dem Euro als Währung, hier liegt der Basispreis bei 42.990 Euro. Zum Vergleich: Das ähnlich große Model Y gibt es in den Niederlanden ab 45.990 Euro für die Heckantriebs-Version mit kleiner Batterie. Das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb ist dort ab 49.990 Euro zu haben, die günstigste Allrad-Version ist in den Niederlanden mit 52.990 Euro eingepreist.

In Norwegen werden 410.000 NOK aufgerufen, umgerechnet 34.763 Euro. In Dänemark ist der G6 ab 339.900 DKK bzw. 45.571 Euro erhältlich und in Schweden liegt der Basispreis bei 529.900 SEK oder umgerechnet 45.483 Euro. Die Preisdifferenzen sind vor allem durch die jeweilige Besteuerung zu erklären.

G6 G6 Long Range G6 AWD Antrieb RWD RWD AWD Leistung 190 kW 210 kW 350 kW Drehmoment 440 Nm 440 Nm 660 Nm Beschleunigung 6,9 s 6,7 s 4,1 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 200 km/h 200 km/h WLTP–Reichweite 435 km 570 km 550 km Batteriekapazität 66 kWh 87,5 kWh 87,5 kWh Ladeleistung DC 215 kW 280 kW 280 kW Ladezeit DC 10-80% <20 min <20 min <20 min

Die Standardfarbe für den Xpeng G6 ist Arctic White. Gegen Aufpreis ist das Modell auch in einer Reihe von Farben erhältlich, darunter Graphite Gray, Midnight Black, Silver Frost oder die Einführungsfarbe Fiery Orange. Bei der Innenausstattung können die Kunden zwischen Schwarz und Diamantgrau wählen. Der G6 steht ab Werk auf 20 Zoll großen Alufelgen und kann auf Wunsch auch mit einer elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung (bis zu 1.500 Kilogramm Anhängelast) bestellt werden – den Aufpreis hierfür nennt Xpeng nicht.

Für Xpeng ist der G6 das insgesamt fünfte Modell im Sortiment und das dritte, das in Europa angeboten wird. Vorgestellt hatte der chinesische Elektroauto-Hersteller den Fünfsitzer im April 2023 auf der Auto China in Shanghai. Das Coupé-artige E-SUV ist das erste Xpeng-Modell auf Basis der neuen 800-Volt-Plattform SEPA 2.0, die das Unternehmen einen Tag vor der Auto China vorgestellt hatte. Das Modell hat serienmäßig Hinterradantrieb, kann aber optional auch mit Allradantrieb gewählt werden. Das Basismodell leistet 190 kW und 440 Nm, die einmotorige Long-Range-Version 210 kW und 440 Nm und der Allradler 350 kW und 660 Nm. Der Spurt auf 100 km/h soll in letzterem Fall in vier Sekunden möglich sein. Und: Alle Varianten können laut Xpeng bis zu 200 km/h schnell fahren.

Bild: Xpeng Bild: Xpeng Bild: Xpeng

Bei den Batterien haben Käufer des G6 die Wahl zwischen einer kleineren LFP-Batterie mit 66 kWh, die bis zu 435 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen soll (also vergleichbar mit dem Model Y Heckantrieb), und einer größeren NCM-Batterie mit 87,5 kWh für 550 bis 570 Kilometer Reichweite nach WLTP. Beim Allradler ist allerdings die große Batterie Standard. Der kleine LFP-Akku kann mit bis zu 215 kW geladen werden, der große NMC-Akku sogar mit 280 kW in der Spitze, wie Xpeng nun bestätigt. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll damit „weniger als 20 Minuten“ dauern. Für das AC-Laden ist ein dreiphasiger Onboard-Charger mit 11 kW verbaut.

Als weitere Merkmale des G6 nennt der chinesische Hersteller ein Kofferraumvolumen von 571 Litern (auf bis zu 1.374 Liter erweiterbar) und einen Radstand von 2,89 Metern. Der G6 kommt auf eine Länge von 4,75 Meter, eine Breite von 1,92 Meter sowie eine Höhe von 1,65 Meter. Damit entspricht das Modell fast exakt den Dimensionen des Tesla Model Y, das lediglich 2,5 Zentimeter niedriger ist.

Quelle: Info per E-Mail