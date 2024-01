Magna präsentiert neuen 800-Volt-Antrieb auf der CES

Die neue e-Drive-Generation ist laut der Mitteilung von Magna kleiner, leichter und effizienter geworden. Der Hersteller nennt konkret ein Gewicht von 75 Kilogramm, eine um 20 Prozent reduzierte Höhe im Vergleich zum eDrive der vorherigen Generation und einen Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent im realen Fahrbetrieb.

Neu ist auch die Möglichkeit, den e-Drive im Fahrzeug um 90 Grad zur Antriebsachse zu drehen. Das soll laut Magna die Systemintegration im vorderen und hinteren Fahrzeugraum verbessern. Das sei eine „branchenweit einzigartige Weiterentwicklung“, so Magna in der Mitteilung. Die Einheit kann nicht nur als alleiniger Front- oder Heckantrieb verwendet werden, sondern auch als sekundärer Antrieb für einen elektrischen Allradantrieb mit zwei Motoren. Hierfür ist optional auch eine Decoupling-Einheit erhältlich, um den Sekundärantrieb abzutrennen, wenn er nicht benötigt wird.

e-Drive für Fahrzeuge aus dem C-, D- und E-Segment

Auf das Funktionsprinzip der neuen e-Drive-Generation geht Magna in der Mitteilung nicht an. Die optionale Decoupling-Einheit legt aber nahe, dass es sich um eine permanenterregte Synchronmaschine (PSM) handelt. Bei fremderregten Synchronmaschinen oder Asynchronmaschinen (beide ohne Permanentmagnete im Rotor) ist ein mechanisches Decoupling nicht nötig. Eine solche Decoupling-Einheit produziert Magna seit dem vergangenen Sommer für „einen deutschen Premium-OEM“ – wobei es sich um Mercedes-Benz handeln dürfte.C-, D- und E-Segment

Geeignet ist der neue Magna e-Drive für Fahrzeuge im C-, D- und E-Segment. Die Einheit liefert eine Spitzenleistung von 250 kW und ein maximales Drehmoment an der Achse von 5.000 Newtonmetern.

Einen Erstkunden für die neue Antriebsgeneration nennt Magna in der Mitteilung zur CES-Premiere des e-Drive noch nicht. Es wird auch offen gelassen, ab wann die neue Generation in Serienfahrzeugen eingesetzt werden soll.

„Wir sind fest entschlossen, außergewöhnliche Fahrerlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen“, sagte Diba Ilunga, Präsident von Powertrain bei Magna. „Unser eDrive der nächsten Generation ist eine echte Verkörperung dieses Versprechens und zeigt beispiellose Nachhaltigkeit sowohl im Produktdesign als auch in der Produktionsmethodik. Durch die nahtlose Integration unserer Systeme ist es uns gelungen, unsere Abhängigkeit von Aluminium und schweren Seltenerdmaterialien zu reduzieren, was zu einer erheblichen Verbesserung führt.“

Konkret sollen die CO2-Emissionen in der Produktion im Vergleich zur Vorgänger-Generation um 20 Prozent gesunken sein. „Diese außergewöhnliche Leistung ist ein konkreter Beweis für unser Engagement für nachhaltige Innovation auf unserem Weg in eine bessere, umweltfreundlichere Zukunft“, so Ilunga.

magna.com