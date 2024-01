Wasserstoffautos auch in Japan auf dem Rückzug

Denn selbst in Japan sind Wasserstoffautos aktuell alles andere als erfolgreich. Der Absatz von Wasserstoff-Pkw ist in dem Inselstaat in den vergangenen zwei Jahren um 83 Prozent zurückgegangen – auf gerade einmal 422 Stück in 2023. Die Verkäufe Batterie-elektrischer Autos haben sich in Japan derweil seit 2021 mehr als verdoppelt – auf 43.991 Einheiten in 2023.

Bekannte Wasserstoff-Autos sind u.a. der Toyota Mirai und der Hyundai Nexo. Sie verfügen je über eine Brennstoffzelle und Tanks, in denen gasförmiger Wasserstoff mit einem Druck von 700 bar gespeichert wird.

