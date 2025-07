Lucid steigert Quartals-Auslieferungen erneut

Während Lucid im ersten Quartal den bis dato geltenden Bestwert aus dem Q4 2024 mit 3.109 Auslieferungen um gerade einmal zehn Fahrzeuge übertroffen hat, ist der neue Rekordwert aus dem Ende Juni abgelaufenen Quartal etwas deutlicher: Mit 3.309 E-Autos konnte das Unternehmen die Auslieferungen um 200 Einheiten steigern.

Im ersten Halbjahr hat der E-Autobauer 6.075 Exemplare seiner beiden Modelle Air und Gravity produziert und 6.418 Fahrzeuge ausgeliefert. Lucid hatte vor allem 2023 hohe Lagerbestände aufgebaut, diese aber im Laufe des Jahres 2024 reduziert. Das gelang durch eine stetige Steigerung der Quartals-Auslieferungen, es wurde aber auch quartalsweise die Prodktion spürbar gedrosselt, wie die folgende Grafik zeigt.

Die niedrigen Produktionszahlen im Q1 2025 dürften teilweise auch auf das Hochfahren der Fertigung des Gravity zurückzuführen sein. Mit der Montage des neuen E-SUV parallel zur E-Limousine Air hat Lucid die Produktion in seinem Werk Casa Grande in Arizona anpassen müssen. Die über 3.800 gebauten Fahrzeuge im Q2 2025 legen nahe, dass die Produktion skaliert wurde und die Abläufe sitzen. Denn so viele Fahrzeuge hat Lucid noch nie in einem Quartal gebaut.

Über die Q2- und Halbjahreszahlen bei Produktion und Auslieferung hinaus äußert sich das Unternehmen in der knappen Mitteilung nicht. Die vollständigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal wird Lucid am 5. August 2025 vorstellen.

lucidmotors.com