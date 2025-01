Lucid Motors erreichte 2024 über 10.000 Auslieferungen

Damit hat Lucid sein Produktionsziel von 9.000 Einheiten erreicht, auch weil das Unternehmen erst kürzlich mit der Produktion seines zweiten Elektroautos, dem Lucid Gravity SUV (siehe Bild oben), begonnen hat. Er wird im Werk Casa Grande in Arizona in Serie gebaut.

Lucid nimmt seit einigen Wochen Bestellungen für den Gravity entgegen, zumindest in den USA. Das Modell ist dort ab 79.900 Dollar erhältlich. Allerdings wird bislang nur die Premiumversion namens Gravity Grand Touring zu Preisen ab 94.900 Dollar gebaut, während das Basismodell Gravity Touring für besagte 79.900 Dollar erst Ende 2025 auf den Markt kommen soll.

Doch zurück zu den Produktions- und Auslieferungszahlen: Laut der sehr kurzen Mitteilung von Lucid Motors hat der kalifornische Elektroautohersteller im vergangenen Quartal 3.386 Fahrzeuge hergestellt und 3.099 ausgeliefert. Das bedeutet, dass Lucid in Q4/2024 fast doppelt so viele Elektroautos produziert hat wie in Q3/2023, als 1.805 Einheiten hergestellt wurden. Die Auslieferungen stiegen nicht in gleichem Maße, sondern um 318 Einheiten (von 2.781 Einheiten in Q3/2024).

Auch über das gesamte Jahr betrachtet, sind die Zahlen gestiegen. Im vorausgehenden Jahr 2023 produzierte der Luxusautohersteller noch 8.428 Elektroautos und lieferte 6.001 Einheiten aus.



Am 25. Februar 2025 wird Lucid Motors seine Geschäftszahlen für 2024 veröffentlichen. Es bleibt auch abzuwarten, wie hoch der Autobauer sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr ansetzen wird, da er neuerdings zwei Modelle im Angebot hat statt nur eines.

Außerdem will Lucid Motors, wie einst Tesla, sein Portfolio von den teuren Premiummodellen nach unten erweitern. Jüngsten Berichten zufolge will Lucid nicht nur ein, sondern gleich drei Mittelklassemodelle entwickeln.

lucidmotors.com