Lucid plant drei erschwingliche E-Autos

Lucid-CEO Peter Rawlinson hatte bereits in der Vergangenheit über einen Model-Y-Konkurrenten gesprochen, der Ende 2026 zu Preisen von weniger als 50.000 Dollar auf den Markt kommen soll – derzeit startet die große E-Limousine Lucid Air bei 70.000 Dollar, ist aber auch in Varianten von über 200.000 Dollar erhältlich. Dass dieses Mittelklasse-SUV auch von einer entsprechenden Limousine (als Gegenstück zum Tesla Model 3) begleitet wird, war naheliegend.

Das Portal „CarBuzz“ will nun von Derek Jenkins, Senior Vice-President of Design and Brand von Lucid Motors, erfahren haben, dass das Mittelklasse-Programm ausdrücklich drei Fahrzeuge umfassen soll. „Es werden jüngere Fahrzeuge sein, es werden sportlichere Fahrzeuge sein“, so Jenkins. Einen Kombi schließt „CarBuzz“ nach dem Gespräch mit Jenkins, das laut einem Foto im Frunk eines Lucid Gravity geführt wurde, aus.

„Wir haben es auf jeden Fall erkundet. Der Air ist ein gutes Format dafür, aber ich glaube nicht, dass wir das in Zukunft rechtfertigen können, zumindest nicht jetzt“, sagt Jenkins über einen Lucid-Kombi. „Jeder, ich selbst, alle Ingenieure, wir sind alle große Kombi-Fans. Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge Audi-Kombis besessen und ich liebe dieses Zeug. Aber wissen Sie? Es ist sogar ein aussterbendes Segment, sogar in Europa. Die Enthusiasten finden Performance-Kombis großartig, aber es gibt immer noch keine konkreten Beweise dafür, dass es dort Wachstum gibt. Ich sehe uns nicht in dieser Hinsicht aufs Ganze gehen.“

Stattdessen deutet der Design- und Brand-Manager an, dass das ominöse dritte Mittelklasse-Modell in Richtung Offroad gehen könnte: „Der Offroad-Bereich wird sich weiter verändern und weiterentwickeln. Es wird Produkte geben, die versuchen, die Randbereiche des Offroad-Fahrens zu bedienen, wie z. B. Rock Crawling, und dann gibt es die normalen Crossover-Produkte“, wird Jenkins zitiert.

„CarBuzz“ sieht in den Aussagen aber eher eine Finte – und spekuliert selbst eher über einen eigenständigen Sportwagen als Coupé oder Cabrio, eventuell sogar einen kleinen Pickup oder eine Sapphire-Version der Mittelklasse-Limousine.

Lucid Motors hat mit dem Air eine medial viel beachtete und sehr effiziente Premium-Elektro-Limousine auf den Markt gebracht. Allerdings läuft der Verkauf eher schleppend, weshalb das Unternehmen immer wieder die Preise gesenkt und günstigere Antriebsversionen gebracht hat. Mit dem großen E-SUV Gravity steht ein zweites Modell mit dieser Technik kurz vor dem Marktstart. Mit Milliarden-Investitionen aus Saudi-Arabien hat Lucid die Fahrzeuge entwickelt und treibt auch seine Fabrik-Projekte voran. Neben der Fertigung in Arizona hat Lucid inzwischen auch ein Werk in Saudi-Arabien in Betrieb. Wo und in welchen Stückzahlen die Mittelklasse-Modelle gebaut werden sollen, ist noch nicht bekannt.

carbuzz.com