Lucid nimmt Werkserweiterung in Betrieb

Die im Herbst 2021 begonnene Erweiterung um rund drei Millionen Quadratfuß (279.000 Quadratmeter) dient vorranig dem für Ende 2024 geplanten Produktionsbeginn des zweiten Modells Gravity. Lucid hatte das E-SUV im November 2023 präsentiert. Zudem wurde im Rahmen der Arbeiten auch ein neues Lager errichtet.

Mit der Erweiterung wird die Produktionskapazität des Werks in Arizona von zuvor 34.000 Fahrzeugen pro Jahr auf bis zu 90.000 Einheiten erhöht. Alleine dieses Verhältnis zeigt, dass Lucid beim Gravity mit einem höheren Absatz rechnet als bei der E-Limousine Air. Allerdings wird sich das Unternehmen anstrengen müssen, dass die neue Produktionskapazität auch nur annähernd ausgeschöpft werden kann: Im Jahr 2023 hat Lucid nur rund 8.400 E-Autos gebaut, lag also weit unter der maximalen Produktionskapazität.

Das Werk, von Lucid offiziell Advanced Manufacturing Plant (AMP-1) genannt, hat mit der Erweiterung eine neue Generalmontagelinie, neue Qualitätszentren, erweiterte Karosserie- und Lackiereranlagen, eine vergrößerte Logistik sowie eine ausgebaute Antriebsstrangproduktion erhalten, in der Lucid seine eigenen E-Antriebe fertigt. Außerdem wurden neue Semi-Knock-Down-Anlagen (SKD) errichtet.

Letztgenannte Anlagen sind für ein weiteres Projekt des Unternehmens wichtig: Im September hatte der US-Hersteller in Saudi-Arabien seine zweite Produktionsstätte eröffnet. Dabei handelt es sich noch nicht um eine Vollfertigung, sondern um eine SKD-Montage. Dafür werden die in Casa Grande gebauten Autos nach der Produktion wieder teilweise auseinander genommen (Semi-Knock-Down), in den einzelnen Baugruppen verschifft und vor Ort wieder zusammengesetzt. Die Jahreskapazität in der SKD-Montage in der King Abdullah Economic City liegt zunächst bei 5.000 Fahrzeugen. Ab der Mitte dieses Jahrzehnts will Lucid in dem Werk in Saudi-Arabien seine E-Autos komplett herstellen und die Kapazität auf 155.000 Fahrzeuge pro Jahr steigern.

„Die Erweiterung unserer Produktionsstätte in Arizona ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, da wir uns auf die nächste Wachstumsphase von Lucid vorbereiten“, sagte Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid. „Unsere erweiterte, hochmoderne Fabrik wird es uns ermöglichen, weiterhin unsere großartigen Autos an unsere Kunden auf der ganzen Welt zu liefern, einschließlich des Lucid Gravity in naher Zukunft. Wir sind stolz darauf, Casa Grande unser Zuhause zu nennen, unsere Rolle als Vorreiter fortschrittlicher Technologie in Arizona fortzusetzen und ein amerikanisches Unternehmen für Elektrofahrzeuge zu sein.“

lucidmotors.com, linkedin.com