Lucid Motors kam 2023 auf eine Jahresproduktion von gut 8.400 E-Autos

In einer knappen Mitteilung gibt Lucid an, im vierten Quartal 2023 insgesamt 2.391 E-Autos produziert und 1.734 Exemplare ausgeliefert zu haben. Es handelt sich dabei ausschließlich um Lucids Debütmodell, die E-Limousine Air. Denn das E-SUV Gravity als zweites Modell haben die Amerikaner im November zwar enthüllt. Der Produktionsstart ist allerdings erst auf Ende 2024 terminiert.

Und die Jahresbilanz? Lucid Motors kündigte vor zwei Monaten an, 2023 nur noch insgesamt mit der Fertigung von 8.000 bis 8.500 Elektroautos zu rechnen. Im Mai 2023 hatte Lucid seine Produktionsprognose für dieses Jahr bereits von zuvor 10.000 bis 14.000 auf „mehr als 10.000“ Fahrzeuge reduziert. Mit den nun 8.428 gefertigten Einheiten liegt Lucid also in der zuletzt angegebenen Spanne. 6.001 Air lieferte das Unternehmen im Gesamtjahr aus.

Mit 1.734 zwischen Oktober und Dezember ausgelieferten Exemplaren lag Lucid etwas höher als im bisherigen Jahresverlauf mit 1.457 Auslieferungen in Q3 sowie 1.404 und 1.406 Auslieferungen in Q2 und Q1. Für diese Resultat reduzierte Lucid aber auch radikal die Preise. Bereits im August hatte Lucid die US-Preise des Air dauerhaft um mehr als 10.000 Dollar gesenkt. On top kappte das Unternehmen die Preise Anfang November 2023 je nach Modellvariante nochmals um bis zu 10.000 US-Dollar und in Kanada um bis zu 13.400 kanadische Dollar. Diese zweite Reduktion galt laut dem Unternehmen aber nur befristet bis zum 30. November. Auf der Homepage wird aktuell aber bereits die nächste Rabattaktion beworben – diesmal befristet bis Ende Januar zum Abverkauf der 2023er Modelle des Air.

Seine vollständigen Finanzergebnisse will Lucid Motors am 21. Februar 2024 vorstellen.



lucidmotors.com