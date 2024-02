Lucid-Umsatz ging 2023 zurück

Im Laufe von 2023 hatte Lucid bekanntlich 8.428 Elektroautos gebaut und davon 6.001 Exemplare auch an Kunden ausgeliefert. Im Gesamtjahr 2022 wurden nur 4.369 Lucid Air in Kundenhand übergeben. Mit diesen Fahrzeugen konnte das EV-Startup seinerzeit einen Umsatz von 608,2 Millionen Dollar erzielen. Und obwohl 2023 mehr als 6.000 Lucid Air ausgeliefert wurden, steht in der Jahresbilanz nur ein Umsatz von 595,3 Millionen Dollar (548,3 Millionen Euro).

Die gestiegenen Auslieferungszahlen hatte Lucid unter anderem durch radikale Preissenkungen im Laufe des Jahres erzielt. Im August sanken die US-Preise für den Air um mehr als 10.000 Dollar. On top kappte das Unternehmen die Preise Anfang November 2023 je nach Modellvariante nochmals um bis zu 10.000 US-Dollar und in Kanada um bis zu 13.400 kanadische Dollar. Diese zweite Reduktion galt laut dem Unternehmen aber nur befristet bis zum 30. November. Es folgte aber direkt die nächste Rabattaktion bis Ende Januar zum Abverkauf der 2023er Modelle des Air.

Obwohl inzwischen eine zweite Produktion in Saudi-Arabien in Betrieb gegangen ist und 2024 mit dem SUV-Modell Gravity das Portfolio von Lucid erweitert wird, rechnet das Unternehmen nach eigenen Angaben im laufenden Jahr mit 9.000 gebauten Fahrzeugen – also nur rund 500 Einheiten mehr als 2023. Die ursprüngliche Produktionsprognose für 2023, ein Fenster von 10.000 bis 14.000 Fahrzeugen, soll also auch 2024 nicht erreicht werden.

Unterm Strich steht ein Nettoverlust von 2,83 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) in der 2023 Bilanz. Den Nettoverlust nennt Lucid in der Mitteilung zu den Geschäftszahlen übrigens nicht, er ist nur in dem ausführlichen Geschäftsbericht zu finden. In dem PR-Schreiben des Unternehmens wird hingegen hervorgehoben, dass man das vierte Quartal mit einer „Gesamtliquidität von rund 4,78 Milliarden US-Dollar“ abgeschlossen habe – also rund 4,4 Milliarden Euro.

„Lucid investiert langfristig in Technologie, Fertigung und Partnerschaften, um unsere Position auf dem Markt als weltweit führende Marke für Luxus-Elektrofahrzeuge weiter zu festigen“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid. „Im Jahr 2023 haben wir unsere erste strategische Technologievereinbarung getroffen, Marktanteile gewonnen, die Air-Reihe vervollständigt und Gravity vorgestellt. Da wir das Jahr 2024 beginnen, bin ich sehr gespannt auf das kommende Jahr und darüber hinaus. Wir treten in die nächste Transformationsphase der Lucid-Fahrzeugpalette ein und konzentrieren uns voll und ganz auf Wachstum.“

lucidmotors.com, lucidmotors.com (Investorenbrief als PDF)