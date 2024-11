Lucids elektrisches SUV Gravity startet bei 79.900 Dollar

Der Gravity basiert auf dem Debütmodell von Lucid, der Limousine Air, und ist ein SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen. Bereits bei seiner Vorstellung im November 2023 kündigte Lucid an, dass der Gravity mit einer Weiterentwicklung des 900-Volt-Elektroantriebs mit seinen zwei Motoren bis zu 588 kW Leistung bieten soll. Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft das Modell den Herstellerangaben zufolge in 3,5 Sekunden.

Nun also steht der Marktstart des Gravity kurz bevor: Ab kommenden Donnerstag, den 7. November 2024, will Lucid in den USA Bestellungen für das Fahrzeug annehmen. Entsprechend hat Lucid nun auch die ersten Preise veröffentlicht: Zunächst wird nur eine Ausstattungsvariante namens Grand Touring bestellbar sein, deren Produktion noch dieses Jahr beginnen soll und deren Preise bei 94.900 Dollar beginnen. Für Ende 2025 plant Lucid zudem den Produktionsstart einer deutlich günstigeren Variante namens Touring, die bei 79.900 Dollar beginnen soll.

Informationen dazu, was Bestellungen außerhalb der USA angeht, will Lucid zu einem späteren Zeitpunkt liefern. Dass das Auto auch nach Deutschland kommt, dürfte aber relativ sichern sein: Schließlich hat Lucid vor wenigen Tagen in Hamburg ein Lucid Studio eröffnet und damit seinen vierten Verkaufsraum in Deutschland.

„Es gibt eine wachsende Erwartung an die beispiellose Kombination aus Vielseitigkeit, Leistung, Design und Allround-Fähigkeit des Lucid Gravity“, sagte Peter Rawlinson, CEO von Lucid. „Dies wird durch unsere revolutionäre Technologie in einzigartiger Weise ermöglicht. Wir freuen uns darauf, den fortschrittlichsten SUV der Welt bald auf den Markt zu bringen.“

Als maximale Reichweite nennt Lucid für den Gravity 440 Meilen, das sind umgerechnet 708 Kilometer. Wie groß der Akku ist, hat das Unternehmen bislang aber noch nicht verraten. Bei der Vorstellung des Fahrzeugs im vergangenen Jahr hieß es aber, an einem Schnelllader könnte das Fahrzeug innerhalb von etwa 15 Minuten eine Reichweite von 200 Meilen (322 Kilometer) nachladen.

Als Maße des Gravity werden 5,03 x 1,66 x 2 Meter genannt. Der Radstand beträgt 3,04 Meter. Im Innenraum des Gravity haben drei Sitzreihen Platz. Die zweite und dritte Reihe lassen sich flach zusammenklappen, sodass der Gravity in diesem Fall über 3 Kubikmeter Laderaum bieten soll. Die Nutzlast gibt Lucid mit über 680 Kilogramm an, die Anhängelast mit 2.720 Kilogramm.

Lucid ist ein verhältnismäßig kleiner E-Auto-Hersteller und hat im dritten Quartal 2.781 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren 387 Fahrzeuge mehr als im zweiten Quartal. Für deutlich höhere Absatzvolumina soll eine neue Strategie sorgen: Wie einst Tesla will auch Lucid Motors sein Portfolio nach den teuren Oberklasse-Modellen nach unten hin erweitern. Dabei will Lucid gleich drei erschwingliche Mittelklasse-Modelle entwickeln.

