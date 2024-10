Lucid Motors steigert Auslieferungen im dritten Quartal

Konkret hat Lucid im dritten Quartal nur 1.805 Elektroautos produziert, das sind 305 Stromer weniger als im vorherigen Quartal. Um sein Jahresziel von 9.000 gebauten Elektroautos zu erreichen, müsste Lucid im Schlussquartal 3.357 Fahrzeuge bauen – fast doppelt soviel also wie in Q3.

Dass die Auslieferungs- und Produktionszahlen so niedrig sind, liegt daran, dass Lucid Motors überhaupt erst über ein Fahrzeugmodell verfügt: die luxuriöse Limousine Lucid Air, die im neuen Modelljahrgang 2025 eine Reichweite von 675 Kilometer schafft und umgerechnet ab rund 64.000 Euro erhältlich ist. Mit dem großen E-SUV Gravity steht ein zweites Premium.Modell kurz vor dem Marktstart. Mit Milliarden-Investitionen aus Saudi-Arabien hat Lucid die Fahrzeuge entwickelt und treibt auch seine Fabrik-Projekte voran. Neben der Fertigung in Arizona hat Lucid inzwischen auch ein Werk in Saudi-Arabien in Betrieb.

Wie einst Tesla will Lucid Motors zudem sein Portfolio nach den teuren Oberklasse-Modellen auch nach unten hin erweitern. Vor kurzem zeichnete sich ab: Lucid will nicht nur ein Mittelklasse-Modell, sondern gleich deren drei entwickeln.



Doch noch einmal zurück zu den aktuellen Auslieferungs- und Produktionszahlen: Immerhin sind diese Werte besser als von Experten erwartet. Denn die tatsächlich ausgelieferten 2.781 Fahrzeuge lagen deutlich über dem Durchschnitt von 2.242 Autos, die acht von Visible Alpha befragte Analysten erwartet hatten. Einen Vergleich der Auslieferungs- und Produktionszahlen nach Quartalen sehen Sie oben im Chart.

lucidmotors.com, reuters.com