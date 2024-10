Hamburg: Lucid eröffnet achten Händler in Europa

Der Hamburger Standort befindet sich in der Poststraße 21-23, „im Herzen der Stadt“, wie Lucid mitteilt. Dort soll den Besuchern „ein umfassendes Ergebnis“ geboten werden – von der aktuellen Modellpalette (also verschiedenen Varianten des Lucid Air) über das „innovative Design“ bis hin zu den Technologien, die in dem E-Auto stecken.

„Dank seiner bemerkenswerten Effizienz, Leistung und Raffinesse fühlt sich der Lucid Air im belebten Hamburger Stadtverkehr genauso wohl wie auf der Autobahn“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO bei Lucid, zu der Eröffnung. „Wir freuen uns, unsere preisgekrönten Fahrzeuge jetzt auch in die schöne Hansestadt zu bringen.“

Hamburg ergänzt im Norden die weiteren deutschen Standorte in München, Frankfurt und Düsseldorf. Die vier weiteren Studios in Europa befinden sich im niederländischen Hilversum nahe Amsterdam, Genf, Zürich und Oslo.

In den kommenden Monaten sollen in Europa auch weitere Service-Stützpunkte in Deutschland eingerichtet werden, wie Lucid ankündigt. „Über 100 mobile Service Hubs bieten den Kunden aktive Unterstützung, wann und wo immer sie benötigt wird, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs“, heißt es in der Mitteilung.

Bei den Auslieferungen liegt Lucid weltweit nach drei Quartalen bei 7.142 Fahrzeugen, nach Märkten schlüsselt Lucid die Auslieferungen aber nicht auf. Während der Trend bei den Auslieferungen positiv ist (2023 wurden bis Ende September 4.267 Lucids ausgeliefert), liegt die Produktion aktuell deutlich unter dem Vorjahr. Allerdings hatte Lucid damals spürbar mehr Autos produziert als ausgeliefert – jetzt wurde also der Lagerbestand abgebaut. Mit dem kommenden E-SUV Gravity wird sich dann zeigen, welche Stückzahlen das Unternehmen wirklich produzieren kann.

