Stadt Zürich bestellt 26 E-Müllautos bei Designwerk

Dabei soll es aber nicht zu einem großen Übergabe-Event in drei Jahren kommen, bei dem Designwerk alle 26 Fahrzeuge auf einen Schlag ausliefert. Stattdessen werden die Abfallsammelfahrzeuge des Typs LOW CAB Collect 6x2R 450E von Designwerk jeweils nach der Fertigstellung an die Stadt übergeben, wie Designwerk mitteilt. Beim 26. Exemplar soll das Ende 2027 der Fall sein.

Wann das erste Fahrzeug an die Stadt Zürich übergeht, wird aber nicht erwähnt. Jetzt hat Designwerk erst einmal die entsprechende Ausschreibung gewonnen. Dabei gab es einige Herausforderungen, die über den reinen E-Antrieb hinausgingen. So hat die Stadt in der Ausschreibung zur Vorgabe gemacht, dass die Fahrzeuge über einen möglichst geringen Radstand verfügen sollen, um im engen Straßenverkehr besser zurecht zu kommen. Designwerk konnte hier ein Fahrzeug mit nur 3,45 Metern Radstand bieten – laut dem Unternehmen ein „Alleinstellungsmerkmal“.

Bild: Designwerk

Im LOW CAB Collect 6x2R 450E kann Designwerk trotz des kleinen Radstandes eine Batteriekapazität von 450 Kilowattstunden installieren – wie auch schon aus der Modellbezeichnung hervorgeht. Dabei wurde die Größe der Batterie vorausschauend gewählt: Die 450 kWh sollen demnach ausreichen, um auch nach zehn Jahren Nutzung (mit entsprechender Degradation) einen Ganztagesbetrieb in der kalten Jahreszeit ohne Zwischenladen zu gewährleisten.

Geladen werden die 26 Abfallsammelfahrzeuge jeweils über zwei auf dem Fahrzeug verbaute On Board-Ladegeräte mit gesamt 44 Kilowatt Ladeleistung (AC). Damit werden die Batterien langsam über Nacht geladen.

„Der Gewinn dieser Ausschreibung bestätigt unsere technologische Führungsposition hinsichtlich Nutzfahrzeuge, welche keine ‚Stangenware‘ sind und sich zunehmend vom OEM-Serienfahrzeug abheben“, sagt Reto Schmid, Vertriebsleiter E-LKW Europe South bei Designwerk Technologies AG. „Durch unsere Flexibilität sowie der grossen Wissens- & Fertigungstiefe können wir die immer komplexer werdenden Anforderungen an die Fahrzeuge erfüllen.“

Der Kunde, die Stadt Zürich, hat sich bereits 2008 zu einer nachhaltigeren Fahrzeug- und Verkehrspolitik verpflichtet. Für das Departement Entsorgung + Recycling der Stadt Zürich (ERZ) bedeutet das, dass die gesamte ERZ-Flotte bis 2032 rein elektrisch angetrieben sein soll. Bei der Elektrifizierung hat Zürich bereits in der Vergangenheit auf Designwerk als Partner gesetzt. 2020 wurde das erste Fahrzeug für die ERZ übergeben, 2023 folgten zehn weitere vollelektrische Abfallsammelfahrzeuge mit Niederflurkabine.

