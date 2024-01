Erste E-Busse in Kempten vor Betriebsstart

Wie etwa das Portal „Omnibusrevue“ schreibt, sollen später in 2024 elf weitere E-Busse nach Kempten im Allgäu kommen. Ab 2025 sollen dann jene 27 E-Busse im Linienverkehr eingesetzt werden. Ab dann soll auch der gesamte Regelstadtverkehr elektrisch betrieben werden, eine Ausnahme sind hier die Schulbusse, die zur Verstärkung in den Stoßzeiten eingesetzt werden.

Welche Modelle in Kempten künftig eingesetzt werden, geht aus den Berichten aber nicht hervor. Es scheint sich aber um eine Mischung aus zwölf Meter langen Solobussen und Gelenkbussen mit 18 Metern Länge zu handeln.

Betrieben werden die Kemptener E-Busse von zwei lokalen Unternehmen, zum einen Berchtold’s Autoreisen und zum anderen Haslach Bus. Beide Betreiber sind im Auftrag der Kemptener Verkehrsbetriebe- und Beteiligungs-Gesellschaft (KVB) unterwegs – und das schon seit vielen Jahren. Die Wahl auf die beiden eingesessenen Kemptener Betriebe war also naheliegend.

Laut Helmut Berchtold, Geschäftsführer von Berchtold’s Autoreisen, wollen beide Unternehmen perspektivisch auch den gesamten Strom für ihre E-Bus-Flotte in Kempten produzieren. Dafür stehen sie gerade in Kontakt mit der Stadt nach einem geeigneten Standort für eine große Photovoltaik-Anlage. „Wir haben bereits alle Dach-und Freiflächen auf unseren Betriebshöfen mit PV-Anlagen ausgestattet, leider reicht der produzierte Strom nicht, um den gesamten ÖPNV mit vor-Ort produziertem Strom zu versorgen. Aktuell müssten wir also Strom auf dem Strommarkt erwerben“, so Berchtold.

„Mit 550.000 Euro pro 12-Meter Bus und 800.000 Euro für die Gelenkbusse und knapp vier Millionen Euro für die Ladeinfrastruktur pro Betriebshof haben wir eine in der Höhe bisher einzigartige Investition in einen zukunftsfähigen Nahverkehr in Kempten getätigt“ sagte Martin Haslach, Geschäftsführer von Haslach Bus. „Damit bringen wir den ÖPNV in Kempten meilenweit voran.“

omnibusrevue.de, presse-augsburg.de