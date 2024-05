Elektrische Gebrauchte: Hyundai setzt deutschlandweit auf Aviloo-Batterietests

Hyundai gibt an, mit dem Schritt „volle Transparenz beim Kauf gebrauchter Elektroautos“ schaffen zu wollen. Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller und dem Batterieanalytik-Spezialisten Aviloo wurde diese Woche eingeläutet. Im Zentrum steht dabei der sogenannte „Flash-Test“ von Aviloo, der „innerhalb weniger Minuten die Funktionsfähigkeit der Antriebsbatterie ermittelt“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Vorangegangen war der nun verbindlichen Zusammenarbeit eine Testphase, in deren Zuge Partnerhändler des Gebrauchtwagenprogramms „Hyundai Promise“ eine Batteriediagnose durchführen und vom Batteriedienstleister Aviloo das entsprechende Zertifikat erhalten konnten.

Der Batterietest von Aviloo ist bereits bekannt: Im Zentrum steht die sogenannte „Aviloo Box“, ein OBD-Dongle, das die Daten des Fahrzeugs ausliest. Darauf basierend gibt es zwei Produkte: den genannten „Flash-Test“ und den „Premium-Test“. Bei letztgenanntem Test handelt es sich um eine aufwändigere Prozedur, bei der eine Testfahrt durchgeführt wird, die „Aviloo Box“ kann in dieser Zeit detaillierte Messungen der jeweiligen Fahrzeugbatterie vornehmen. Beim „Flash-Test“ kommt auch die „Aviloo Box“ zum Einsatz, der Test wird aber innerhalb von drei Minuten im Stand durchgeführt. Dafür liest die Box mehrere Parameter aus dem Fahrzeug aus und vergleicht diese mit bereits erfassten Vergleichsdaten ähnlicher Fahrzeuge – aus dem „Premium-Test“. Damit ist der „Flash-Test“ für professionelle Anwender wie Leasing-Unternehmen, Autohändler und Prüfgesellschaften gedacht, die innerhalb kurzer Zeit viele Fahrzeuge testen wollen. Mit der Testfahrt wird das Ergebnis genauer.

Beim Testpilot war die Online-Plattform mobile.de als dritter Partner im Boot. Diesen Akteur nennt Hyundai in seiner jetzigen Mitteilung zur Etablierung der Partnerschaft mit Aviloo allerdings nicht mehr. Tobias Krumnikl, Abteilungsleiter Gewerbekunden & Gebrauchtwagenstrategie bei Hyundai Motor Deutschland, betont stattdessen: „Wir freuen uns, unseren Kunden künftig deutschlandweit diesen besonderen Service anzubieten. Ausgestattet mit dem AVILOO Flash Test können unsere Hyundai Promise Händler den Batterie-Schnelltest an Fahrzeugen jeden Alters und fast aller Marken durchführen.“

Aviloo-CEO Dr. Marcus Berger erwidert, dass die Zusammenarbeit mit Hyundai für seine Firma von strategischer Bedeutung sei. „Unsere Unternehmenswerte und Transparenz stimmen voll und ganz mit dem ‚Hyundai Promise‘ Programm überein. Daher freuen wir uns, der ausgewählte Partner im Bereich Batteriediagnose zu sein.“

Das Gebrauchtwagenprogramm „Hyundai Promise“ soll Kunden ermutigen, ihre Gebrauchten bei Hyundai-Händlern zu kaufen. Derzeit gibt es dem Hersteller zufolge deutschlandweit 263 „Hyundai Promise“-Verkaufspunkte, über die im vergangenen Jahr etwa 28.750 Fahrzeuge abgesetzt wurden.

hyundai.news