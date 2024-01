USA: Millionen-Förderung zur Aufrüstung bestehender Ladeinfrastruktur

Die von der Biden-Administration nun gebilligten Zuschüsse gehen an 24 Empfänger in 20 Bundesstaaten und werden verwendet, um fast 4.500 bestehende Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge „zu reparieren oder zu ersetzen – und sie in einigen Fällen auf den neuesten Stand zu bringen“, wie es in einer Regierungsmitteilung heißt. Die nun frei gegebenen 150 Millionen US-Dollar sind laut der Federal Highway Adminstration (FHWA) Teil eines neuen NEVI-Subprogramms. Dazu gleich mehr.

Die neuen „gezielten Investitionen“ ergänzen laut der FHWA die zweistelligen Milliardenbeträge, die der Bund und der Privatsektor für den Aufbau eines nationalen Ladeinetzes für Elektrofahrzeuge bereitstellen. „Die EV-Revolution ist da. Um das Beste daraus zu machen, müssen wir sicherstellen, dass jeder, von den größten Städten bis zu den ländlichsten Gemeinden, Zugang zu einer zuverlässigen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge hat“, kommentiert US-Verkehrsminister Pete Buttigieg. „Diese Zuschüsse bringen uns einen weiteren Schritt näher an ein landesweites Ladenetz für Elektroautos, das mit der Umstellung auf Elektroautos Schritt hält, die bereits in vollem Gange ist.“

Die Aufrüstung bestehender Ladeinfrastruktur soll zum dem Ziel beitragen, in den USA bis Ende der Dekade mindestens 500.000 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge ans Netz zu bringen. Erreicht werden soll diese Marke im Wesentlichen über zwei Programme: NEVI und CFI. Während beim NEVI-Programm der Fokus auf Schnellladestationen entlang der Highways liegt, konzentriert sich das CFI-Programm auf den Aufbau von Ladestationen und alternativer Betankungsinfrastruktur (Wasserstoff und Gas) in Städten und ländlichen Gebieten, insbesondere in unterversorgten und benachteiligten Gemeinden.

Für das National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program wurden im Februar 2023 die endgültigen Anforderungen festgelegt, um ein Budget von fünf Milliarden US-Dollar so sinnvoll wie möglich in den Aufbau von Ladeinfrastruktur zu investieren. Im Rahmen des 2,5 Milliarden Dollar schweren CFI-Programms wurden erst dieser Tage weitere 623 Millionen US-Dollar freigegeben, nachdem die ersten 700 Millionen Dollar für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 im vergangenen März gebilligt wurden.

Das Gesamtbudget von 2,5 Milliarden Dollar des CFI-Programms teilt sich zu gleichen Teilen in zwei Hauptbereiche auf: Im „Community Program“ werden Ladesäulen, Wasserstoff-, Propan- oder Erdgas-Tankinfrastruktur in Gemeinden bezuschusst, die auf öffentlichem Grund oder im halböffentlichen Bereich entstehen. Im „Corridor Program“ werden Ladesäulen, Wasserstoff-, Propan- oder Erdgas-Tankinfrastruktur entlang „ausgewiesener Korridore für alternative Kraftstoffe“ gefördert.

highways.dot.gov