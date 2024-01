Wagoneer S wird der erste reine Elektro-Jeep

Der Jeep Wagoneer S soll ab Herbst 2024 zuerst in den USA und dann anschließend in vielen Märkten auf der ganzen Welt verkauft werden. Im Gegensatz zum Jeep Avenger, der in Europa zusätzlich zur reinen Elektro-Version auch als Hybrid und reiner Verbrenner angeboten wird, wird der Wagoneer S ausschließlich als BEV auf den Markt kommen.

Noch gibt es aber nicht viele Infos zu dem Elektro-Wagoneer. Als erste Details nennt Jeep einen Allradantrieb mit bis zu 441 kW Leistung (umgerechnet glatte 600 PS) und eine Beschleunigung von 0 auf 60 mph in rund 3,5 Sekunden. Mit wie vielen Motoren der elektrische Allradantrieb umgesetzt wird, gibt Stellantis in der Mitteilung genauso wenig an wie die Plattform, auf der der Wagoneer S basieren wird. Als wahrscheinlich gilt aber die STLA Large. Denn schon vor einiger Zeit gab es Berichte, dass der Wagoneer S das neue Jeep-Flaggschiff für das Elektro-Zeitalter werden soll. Die STLA Medium (und Small ohnehin) fallen damit raus, die STLA Frame für E-Pickups, E-Transporter und analog zu dem Pickups womöglich auch E-Offroader soll erst 2026 debütieren.

Der Allradantrieb im Wagoneer S soll aber nicht nur mit seiner Leistung und Beschleunigung, sondern auch mit einer gewissen Geländegängigkeit punkten. Jeep gibt an, dass die „serienmäßige 4xe-Fähigkeit mit All-Terrain-Management […] modernste Technologie speziell für die Marke Jeep und beeindruckende Leistungsmerkmale“ biete. Und weiter: „Der neue Jeep Wagoneer S ist Teil der laufenden globalen Elektrifizierungsinitiative der Marke Jeep, die die 4xe-Technologie in das neue 4×4 verwandelt.“ Das sind selbstbewusste Aussagen von Stellantis.

Weitere Details zur Technik gibt es derzeit aber noch nicht. Bei der STLA Large handelt es sich um eine 800-Volt-Plattform. Für die Plattform und ihre entsprechend großen Modelle sind Batterien zwischen 101 und 118 kWh vorgesehen – derart große Energiespeicher werden besser mit 800 Volt statt mit 400 Volt geladen, wobei die höhere Spannungslage natürlich kein Selbstzweck ist. Maximal 200 kW (Mit 400 Volt bei 500 Ampere) Ladeleistung bei so großen und teuren Autos sind aber auch nicht im Sinne der Kundschaft.

Für die STLA Large hat Stellantis bisher eine maximale Reichweite von bis zu 800 Kilometern genannt. Das dürfte aber eher für flache und aerodynamische Limousinen gelten, nicht für den Jeep Wagoneer S mit seiner steilen und hohen Front. In der Mitteilung heißt es zwar, dass das „schnittige Außendesign […] von aerodynamischer Effizienz geprägt“ sei. Das von Jeep veröffentliche Teaserbild lässt aber nach wie vor eine massive und steile Front erahnen. Der markentypische Grill mit seinen sieben Schlitzen bleibt auch erhalten, wird aber mangels Kühlbedarf neu interpretiert.

stellantis.com