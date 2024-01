Nima Energy initiiert Roll-out von HPC-Ladeparks in Schweden

Nima Energy schickt sich an, auf dem skandinavischen HPC-Markt Fuß zu fassen. In Südschweden hat das Unternehmen kürzlich seine ersten drei Standorte mit insgesamt 24 HPC-Ladepunkten eröffnet: in Skillingaryd an der E4, in Håby an der E6 und in Vä an der E22. Zudem baut Nima 50 Ladepunkte im Zentrum von Stockholm auf, von denen zwölf in Kürze und die anderen bis zum Sommer fertiggestellt werden sollen. Insgesamt plant Nima derzeit 150 Ultraschnellladepunkte von Stockholm bis Skåne.

Nimas Plan sieht vor, bis Ende 2026 insgesamt 1.250 Ladepunkte in der nordischen Region zu errichten. Der Fokus soll dabei auf Ladeinfrastruktur entlang von Straßen sowie in und um Großstädten liegen. Die Finanzierung der Ladeparks erfolgt über Investor Niam Infrastructure, der aktuell mit rund 23 Prozent an Nima Energy beteiligt ist. 2022 sicherte sich Niam zunächst 15 Prozent der Anteile, erhöhte aber inzwischen auf knapp ein Viertel. Mit dem zusätzlichen Kapitel will Nima seine schnelle Expansion finanzieren.

„Es ist großartig, das Ergebnis der Zusammenarbeit mit unserem Partner und Miteigentümer Niam Infrastructure in Form einer Reihe von eröffneten Standorten zu sehen. Dank unserer gemeinsamen Anstrengungen setzen wir unsere Expansion fort und kommen so unserem Ziel, einer der führenden Betreiber von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in Skandinavien zu werden, ein gutes Stück näher“, äußert Marcus Landelin, CEO von Nima Energy.

Laut Sverker Åkerblom, CEO von Niam Infrastructure, ist die Investition in ultraschnelle Ladestationen für Elektrofahrzeuge an strategisch wichtigen Standorten in Schweden entscheidend für die Beschleunigung der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. „(…) Unsere Zusammenarbeit mit Nima steht ganz im Einklang mit unserem Fokus auf nachhaltige Infrastrukturprojekte in der nordischen Region.“

Nima Energy wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz im schwedischen Malmö. Das Unternehmen fokussiert sich nicht nur auf Pkw-Ladestationen, sondern will auch Lader für Nutzfahrzeuge bauen und betreiben.

nima-energy.com, niam.se