Cadillac baut Celestiq nun „in Serie“

Die Produktion selbst ist wie berichtet im Global Technical Center in Warren im US-Bundesstaat Michigan angesiedelt. Cadillac-Markenchef John Roth gab nun bei einem Briefing mit US-Medienvertretern an, dass man in Warren „bereits mit dem Bau einer Einheit begonnen“ habe. Das legt nahe, dass zwar an dem Premierenfahrzeug gearbeitet wird, es aber noch nicht fertiggestellt ist.

Der Celestiq, der von Roth in Anspielung auf die Technologie und Ausstattung des Modells auch „Halo of Cadillac“ genannt wird, läuft nicht „vom Band“, sondern wird in Warren von den Mitarbeitern von Hand gefertigt. Die Preise beginnen bei etwa 340.000 US-Dollar. Nach Informationen des Portals „GM Authority“, das über den Produktionsbeginn berichtet, sollen jährlich zwischen 100 und 150 Exemplare des Cadillac Celestiq gebaut werden.

Cadillac hatte das Fahrzeug bereits im Oktober 2022 in seinem finalen Design vorgestellt. Trotz der eigenständigen Fertigung nutzt der Celestiq die Ultium-Plattform von GM. Im Unterboden ist ein 111 kWh großer Akku (mit Zellen von Ultium Cells) verbaut. Der zweimotorige Allradantrieb soll 450 kW leisten. Die Daten zum Antrieb sind für alle Celestiq fix, beim Rest der Ausstattung soll es aber für die zahlungskräftigen Kunden enorme Freiheiten bei der Individualisierung geben.

gmauthority.com