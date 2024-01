Wagoneer S wird erster reiner E-Jeep / Customcells weiht Itzehoe ein / Yamaha übernimmt Torqeedo

1 – Customcells weiht neue Zentrale in Itzehoe ein

Der deutsche Batteriezellen-Hersteller Customcells hat seine neue Unternehmenszentrale in Itzehoe eröffnet. In dem Gebäude, dessen Grundstein im November 2022 gelegt wurde, soll neben der Verwaltung auch ein Forschungszentrum sitzen. Dirk Abendroth, der CEO der Customcells Gruppe, bezeichnete es als Zukunftslabor und sagte wörtlich: „Um unseren eigenen Anspruch als Premium-Batteriezellen-Hersteller systematisch zu untermauern und auszubauen, ist Forschung elementar.

2 – E-Antriebe für Boote: Yamaha übernimmt Torqeedo

Der Kölner Motorenbauer Deutz hat einen Käufer für seine auf elektrische Bootsantriebe spezialisierte Tochter Torqeedo gefunden. Der japanische Hersteller Yamaha übernimmt Torqeedo für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Dass Torqeedo den Besitzer wechseln könnte, hatte sich angedeutet. Im Oktober hatte ein Deutz-Sprecher bestätigt, dass man „in Gesprächen mit mehreren Interessenten“ sei. Deutz hatte Torqeedo 2017 übernommen – unter dem damaligen Chef Frank Hiller.

3 – Wagoneer S wird der erste reine Elektro-Jeep

Mit dem Avenger hat Jeep zwar schon ein Elektroauto im Angebot, die Elektro-Version gibt es neben Benzinern und Hybriden aber nur in Europa. Jetzt hat die amerikanische Stellantis-Marke einen ersten Ausblick auf das erste reine Elektromodell gegeben, das auch weltweit angeboten werden soll. Der Jeep Wagoneer S soll ab Herbst dieses Jahres zuerst in den USA und dann anschließend in vielen Märkten auf der ganzen Welt verkauft werden.

4 – Ford drosselt Fertigung des F-150 Lightning

Ford reduziert die Produktion seines rein elektrischen Pickup-Trucks. Ab April wird der F-150 Lightning in Dearborn nur noch im Einschicht-Betrieb produziert. Vor wenigen Monaten gab es noch drei Schichten. Ford gibt an, 2024 zwar mit einem weiteren Wachstum der weltweiten Elektroauto-Verkäufe zu rechnen – allerdings weniger als erwartet. Außerdem verweist der US-Autobauer darauf, bereits die Einführung der nächsten Generation von Elektroautos vorzubereiten.

5 – Kantonspolizei St. Gallen setzt auf E-Flotte aus VW ID.4 und BMW iX

Die Polizei des Schweizer Kantons St. Gallen hat elf neue Elektroautos in den Dienst gestellt. Es handelt sich dabei um neun VW ID.4 und zwei BMW iX. Die elf neuen Elektrofahrzeuge beerben bei der Kantonspolizei St. Gallen herkömmlich angetriebene Fahrzeuge, die wegen ihres Alters oder Kilometerstands ausgemustert werden. „Der größte Teil dieser Tranche ersetzt zivile Dienstwagen“, schreiben die Schweizer Beamten.