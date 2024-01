Nachfolger des Opel Crossland heißt Frontera

Allerdings gibt es keine direkte Verwandtschaft zwischen dem Crossland und dem Frontera. Beim Crossland handelt es sich um ein B-Segment-SUV, das im Grunde genommen auf den kleinen Van Meriva gefolgt ist. Der Frontera war hingegen ein in zwei Generationen gebauter Geländewagen von knapp 4,65 Metern Länge. Somit ist der Frontera über den zwischenzeitlich in der Größenklasse angebotenen Opel Antara eigentlich der Vorgänger des Opel Grandland, dessen Name aber erhalten bleiben soll. Aber: Vom Frontera gab es auch eine dreitürige Variante namens Frontera Sport, die mit rund 4,20 Metern Länge durchaus in das Crossland-Segment einsortiert werden kann.

Der Start der Batterie-elektrischen Versionen des neuen Frontera und des neuen Grandland werden laut Opel in diesem Jahr erfolgen – ein Grandland-Nachfolger auf Basis der STLA Medium und ein neuer Crossland waren ohnehin für 2024 erwartet worden. Viele Details außer dem Namen und einer Silhouette des Modells verrät Opel aber noch nicht. Erste Infos und Bilder sollen in den kommenden Wochen folgen.

Der aktuelle Crossland basiert auf der PSA-/Stellantis-Plattform CMP. Dass der Elektro-Nachfolger auf der e-CMP aufbauen wird, ist aber alles andere als sicher, denn mit dem Mokka Electric hat Opel bereits ein kleines E-SUV mit dieser Antriebstechnik im Angebot. Daher wäre auch die CMP Smart Car denkbar, die im Oktober 2023 mit dem Citroën ë-C3 vorgestellt wurde – dann könnte der Crossland als preiswerte und praktische Alternative mit LFP-Batterien positioniert werden. Eine größere Version des 4,01 Meter langen ë-C3 und Ableger weiterer Marken sind bereits angekündigt – womöglich wird es auch der Nachfolger des 4,22 Meter langen Opel Crossland.

Auf die kostengünstigere CMP Smart Car deutet zudem ein Satz in der aktuellen Opel-Mitteilung hin: „Mit seinem attraktiven Preis wird der Newcomer die lange Tradition von Opel fortführen, individuelle Mobilität für eine breite Käuferschicht erschwinglich zu machen“, heißt es dort. Und attraktive Preise sind wohl eher mit der CMP Smart Car und LFP-Batterien möglich, wie der ë-C3 zeigt. Zudem solle sich der neue Opel Frontera „durch seine Geräumigkeit und Variabilität auszeichnen“.

Weshalb Opel die Modellbezeichnung aus längst vergangenen GM-Zeiten wiederbelebt, erklärt CEO Florian Huettl: „Der Name ‚Frontera‘ passt perfekt zu unserem komplett neuen spannenden SUV. Das neue Modell wird mit einem selbstbewussten Charakter auftreten und im Zentrum des Marktes positioniert sein.“

stellantis.com