Kia EV3 kommt wohl früher, EV4 etwas später

Bei besagtem Manager handelt es sich um Woo-Jeong Woo, dem Finanzvorstand und Senior Vice President von Kia. „Elektrofahrzeuge haben den größten Einfluss auf die Verkäufe und Gewinne von Kia. Wir planen, mittel- bis langfristig flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren“, wird er zitiert. „EV3, EV4 und EV5 werden nacheinander auf den Markt kommen und wir sind fest entschlossen, diese drei Modelle erfolgreich zu machen.“

Mit dem EV5 sowie den folgenden Modellen EV3 und EV4 will Kia den Elektroauto-Markt zu Preisen zwischen 35.000 und 50.000 US-Dollar abdecken. Den EV3 und den EV4 hatte Kia im Oktober 2023 in Form von Studien angekündigt. Bei Ersterem handelt es sich um ein elektrisches Kompakt-SUV, bei Letzterem um eine Elektro-Limousine der Mittelklasse.

Weshalb der EV4 einige Monate später kommt als zunächst in Aussicht gestellt, gab der CFO übrigens nicht an. Koreanische Medien interpretieren den Schritt jedoch als „Entscheidung zur Verbesserung der Produktqualität“.

Bei dem „Kia EV Day“, als die Studien des EV3 und EV4 vorgestellt wurden, wurden beide Modelle noch für 2024 in Aussicht gestellt. Eine wichtige Grundlage für die Markteinführung hat Kia aber kürzlich (unabhängig von der jetzt angekündigten Verzögerung beim EV4) gelegt: Beide Modelle sollen im südkoreanischen Werk in Gwangmyeong gebaut werden – der zu diesem Zweck erfolgte Umbau der Fabrik wurde kürzlich abgeschlossen.

Technische Daten zu beiden Modellen hat Kia noch nicht genannt. Sowohl der EV3 als auch der EV4 werden als Plattform die E-GMP der Hyundai Motor Group nutzen, sehr wahrscheinlich aber nicht die bekannte 800-Volt-Version von Modellen wie dem Hyundai Ioniq 6 und Kia EV6. Denn bereits der Kia EV5, der als Mittelklasse-SUV über dem Kompakt-SUV EV3 positioniert ist, nutzt aus Kostengründen nur eine 400-Volt-Version der E-Plattform.

Mit der Studie Concept EV3 will Kia nach eigenen Angaben „die Vorteile des Kia EV9 in einem kompakten SUV übertragen“. Somit trägt die Studie wie der EV9 und auch der EV5 ein eher kantiges, aber inzwischen für elektrische Kias markantes Design. Mit dem Concept EV4 wagt sich Kia zudem in das Segment der Mittelklasse-Limousinen. Ob der EV4 dabei der Kia-Ableger des Hyundai Ioniq 6 wird oder ob der Kia mit günstigerer Technik in einer anderen Preisklasse positioniert wird, ist noch nicht bekannt.

