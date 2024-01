Schweiz: Helion nimmt 100 VW ID. Buzz Cargo in die Flotte auf

Im Attisholz-Areal im Kanton Solothurn hat Helion zusammen mit VW Nutzfahrzeuge und dem Flottenprovider Movon die aktuell schweizweit größte Flottenübergabe des Modells ID. Buzz Cargo organisiert. Helion bezeichnet in der Mitteilung die Fahrzeugübergabe sogar als „ein Ereignis mit internationaler Ausstrahlung“. Denn Helion will nach eigenen Angaben nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern auch zeigen, „dass der Umstieg auf E-Mobilität für KMU- und insbesondere Handwerksbetriebe machbar und auch wirtschaftlich sinnvoll ist“.

Helion verweist darauf, dass trotz der zunehmenden Elektrifizierung bei den Pkw die Bedenken bei Nutzfahrzeugflotten und „insbesondere bei Handwerksbetrieben“ groß seien, ob der tägliche Betrieb mit E-Fahrzeugen funktionieren könne. Daher hat das Unternehmen vor der Umstellung eine „operative Begleitgruppe“ gegründet, welche die Fahrzeuge vor dem tatsächlichen Flotteneinsatz ausgiebig getestet und dabei die möglichen Herausforderungen im Vorfeld identifiziert hat.

Zwei Learnings aus der Testphase: Bei einem Einsatzradius von üblicherweise rund 100 Kilometer, wird das öffentliche Ladenetz – auch dank der Reichweite des ID. Buzz Cargo – nur im Ausnahmefall gebraucht. Das führt zu Punkt zwei: Helion hat in eine eigene Ladeinfrastruktur investiert und diese bei allen ihren Filialen massiv ausgebaut. „Helionaut:innen“ – so bezeichnet Helion seine eigenen Monteurinnen und Monteure – die zu Hause laden können, wurden bei der Anschaffung einer Wallbox vom Arbeitgeber unterstützt.

Bild: Helion Bild: Helion Bild: Helion

Helion hat die Fahrzeuge aber nicht selbst gekauft, um die hohen Anfangsinvestitionen zu vermeiden. Stattdessen werden die ID. Buzz Cargo über ein Full-Service-Leasing von Movon bezogen. „Das Leasing garantiert bessere Planbarkeit und Kontrolle der Kosten“, so Helion. So soll sich – „insbesondere bei einer hohen Jahreskilometerleistung“ – die neue E-Nutzfahrzeugflotte verglichen mit eine fossilen Fahrzeugflotte bereits nach rund einem Jahr rentieren.

„Mit der Umstellung unserer Nutzfahrzeug-Flotte auf elektrisch, bringen wir die Energiewende auch innerhalb des Betriebs weiter voran. Die Herausforderungen dazu werden wir Helionaut:innen gemeinsam bewältigen“, sagt Noah Heynen, CEO Helion. „Ab heute sind rund 100 unserer Monteur:innen aus der ganzen Schweiz elektrisch auf der Straße und damit auch als Botschafter:innen unserer Vision und für die Energiewende unterwegs.“

Das Übergabe-Event in der Schweiz hatte übrigens tatsächlich eine internationale Dimension: Lars Krause, Vorstand Vertrieb und Marketing bei VW Nutzfahrzeuge, ist für die Übergabe extra aus Hannover in die Schweiz gereist. „Wir freuen uns, dass sich Helion für den ID. Buzz Cargo als Servicefahrzeug entschieden hat und ihre Flotte mit eigens produzierten Solarstrom CO₂-neutral betreiben wird“, so Krause. „Der ID. Buzz steht wie kein anderes Nutzfahrzeug für nachhaltige Mobilität. Gemeinsam mit unseren Partnern treiben wir die Energiewende im Nutzfahrzeugsektor voran.“

Die Helion-Flotte ist mit 100 Fahrzeugen auch global eine der größten ID.-Buzz-Cargo-Flotten. Als weiterer Großkunde hatte die irische Post im November 2023 ihre Lieferwagen-Flotte um 45 VW ID. Buzz Cargo erweitert.

helion.ch