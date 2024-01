Smart soll mit seinem #6-Modell das Limousinen-Segment ansteuern

Laut Informationen des spanischen Portals motor.es wird der Smart #6 eine Coupé-artige Limousine mit einem ähnlichen Radstand wie der Polestar 2 – einem seiner Hauptkonkurrenten. Angeboten werden sollen Varianten mit einem und zwei Motoren und LFP-Batterien für über 600 Kilometer Reichweite. Auch einen Brabus-Ableger soll es geben. Eine Quelle für diese Angaben nennt das Portal allerdings nicht.

Bisher bietet Smart bekanntlich den #1 und #3 an. 2025 und 2026 sollen wie berichtet der Smart #2 als Nachfolger des Smart Fortwo und der Kompaktstromer Smart #4 folgen. Letzterer tritt unter anderem an, um das Aus der A-Klasse von Mercedes-Benz zu kompensieren . Für 2025 ist gerüchteweise der Minivan Smart #5 geplant.

Diesen Monat hat Smart zudem in China seine erste eigene Ultraschnellladestation in Betrieb genommen. Die für 800-Volt-Elektroautos ausgelegte Ladesäule steht in Shanghai und bietet bis zu 480 kW Leistung. Dies legt nahe, dass Smart die Einführung von 800-Volt-Stromern vorbereitet. Laut mehrerer Medienberichte könnte die 800-Volt-Technologie bei Smart im letztgenannten Smart #5 debütieren. Die bisher gelaunchten Modelle Smart #3 und Smart #1 Modelle basieren bekanntlich auf der SEA-Plattform mit 400 Volt. Diese unterstützt zwar auch 800 Volt, der besagte Van soll aber unbestätigten Angaben zufolge auf der Plattform PMA2+ aufbauen, die von Geely und Volvo entwickelt wird.



