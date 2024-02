Auf Stimmenfang: Was das Aus der KsNI-Förderung für die Lkw-Branche bedeuten würde

Der Etat für 2024 wird gerade im Bundestag debattiert – die Beschlussfassung wird für den 2. Februar erwartet – also morgen. Dieses Jahr verfolgt von mehr angespannten Mienen als sonst. Denn durch die großen Haushaltsprobleme Ende vergangenen Jahres, muss die Regierung im großen Stil Löcher stopfen. Gespart wird vor allem bei der diesjährigen und künftigen Ausgestaltung des Klima- und Transformationsfonds (KTF), in dem u.a. die Busförderung, die Batterieforschungsförderung, die Ladeinfrastrukturförderung und eben auch der KsNI-Topf zur Förderung von Nutzfahrzeug mit alternativen Antrieben beheimatet sind. Kurz: Die Hilfstöpfe zum Hochlauf der E-Mobilität kippeln auf allen Ebenen.

Um in diesem Bild zu bleiben: Der KsNI-Topf gilt in der Branche als bereits umgefallen. Das lässt sich aus der sogenannten „Positiv-Liste“ ableiten, die die Regierung kurz vor Weihnachten veröffentlicht hatte – mit jenen Projekten und Initiativen, die „vollständig“ oder „größtenteils“ im KTF erhalten bleiben sollen. Das KsNI-Programm kam in dieser Liste nicht mehr vor. Auch nach der Mitte Januar abgehaltenen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses blieb dieser Topf unerwähnt. Dabei gelten die Beschlüsse dieses Ausschusses als entscheidende Weichenstellung auf dem Weg zur Verabschiedung des Etats im Parlament. Also aus und vorbei? Die Now GmbH und das Verkehrsministerium wollen ein KsNI-Ende mit Verweis auf die noch nicht beendeten Etatverhandlungen im Parlament noch nicht bestätigen.

Die Branche hat also Monate der Ungewissheit hinter sich (zumal die Sorge um den Füllstand schon im Spätsommer vor der haushaltspolitischen Großwetterlage bestand). Wir haben ein Stimmungsbild eingeholt, was das plötzliche Ende des als Schlüsselinstruments für die Antriebswende im Lkw gefeierten Förderprogramms bedeuten würde und wie Hersteller und Logistiker mit der Situation umgehen.

„Die KSNI-Förderung war bisher ein wichtiger Baustein, um die Transformation hin zu Null-Emissionsfahrzeugen im Straßengüterverkehr anzuschieben. Insbesondere für KMU ist diese Anschubfinanzierung elementar, um die derzeit noch sehr kostenintensiven Batterie-elektrischen und Wasserstoff-Brennstoffzellen-elektrischen Lkw anzuschaffen sowie die notwendige Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das sehr kurzfristige Aussetzen dieser Förderung wird am Markt leider dafür sorgen, dass einige geplante Vorhaben sich verzögern oder ganz abgesagt werden müssen. Für Dachser bleibt dennoch das Ziel bestehen, die langfristige Transformation hin zu Null-Emissionsfahrzeugen weiter voranzutreiben und an mehreren Standorten die Anzahl Batterie-elektrischer und Wasserstoff-Brennstoffzellen-elektrischer Lkw weiter zu erhöhen und skalierbare Lösungen für die Lade- und Tankinfrastruktur auch zusammen mit Partnern zu entwickeln.“ Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser

„Volvo Trucks bedauert die wenig konstante Unterstützung auf dem Weg zu Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs durch die Politik. Unsere Kunden aus der Transport- und Logistikbranche und wir als Fahrzeughersteller verfolgen ganz klare und ambitionierte Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen. Der schnelle Markthochlauf emissionsfreier Fahrzeuge ist von entscheidender Bedeutung für das Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor. Volvo Trucks hat als erster weltweiter Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen damit begonnen, elektrische Lkw bis 44 Tonnen in Serie zu produzieren. Auch mit Hilfe des KsNI-Programms konnten wir im vergangenen Jahr in Deutschland bereits zahlreiche Batterie-elektrische Lkw an unsere Kunden ausliefern. Da emissionsfreie Lkw in der Anschaffung deutlich teurer sind als Diesel-Lkw, bedarf es in dieser frühen Phase des Markthochlaufs weiterhin dringend einer Kaufförderung für Elektro-Lkw. Daher müssen jetzt dringend die richtigen und vor allem auch verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das betrifft insbesondere auch den beschleunigten Aufbau einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Lade- und Betankungsinfrastruktur für elektrisch- und zukünftig auch wasserstoffbetriebene Lkw. Planungssicherheit und verlässliches Handeln der Politik sind von entscheidender Bedeutung, damit die Transformation des Straßengüterverkehrs tatsächlich gelingen kann.“ Peter Ström, Geschäftsführer Volvo Trucks Deutschland

„Die Unklarheit der Förderung ist für uns aktuell eine große Hürde, weil sie die Kunden verunsichert. Ursprünglich war im Rahmen des KsNI-Programms von bis zu einem Förderaufruf pro Quartal die Rede. Nun hat es in zwei Jahren zwei Aufrufe gegeben – und alle verharren im Warten, ob jetzt noch etwas nachgelegt wird oder nicht. Die Förderung führt gerade zum genauen Gegenteil ihres eigentlichen Zwecks. Sie ermutigt nicht, sie verunsichert. Besser ist da die Maut-Novelle: Die neuen Mautregeln bieten einen klaren Anreiz für BEVs. Sie bieten eine klare Orientierung – auf diese Weise wirken sie als Katalysator.“ Tassilo von Domarus, Manager E-Mobility bei Renault Trucks