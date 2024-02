Tobias Scharfen beerbt Tobias Wagner als CEO bei ChargeX

Der neue CEO Tobias Scharfen soll ChargeX mit seinem Dienstantritt zum 1. Februar in die nächste Wachstumsphase führen. Er werde sich darauf konzentrieren, ChargeX durch internationale Expansion, den Aufbau zusätzlicher Vertriebskanäle und die Entwicklung skalierbarer Strukturen für anhaltendes Wachstum voranzubringen, heißt es in einem LinkedIN-Post des Unternehmens.

ChargeX attestiert Scharfen langjährige Expertise im Bereich der E-Mobilität. Er war CSO bei dem 2021 von ChargePoint aufgekauften Unternehmen has.to.be und gründete nach der Übernahme durch die US-Amerikaner die forward concept GmbH, eine Beratungsfirma mit Fokus auf Startups der E-Mobilitäts- und Energiebranche. Nun übernimmt er bei ChargeX neben Michael Masnitza die Verantwortung auf operativer Ebene.

Der Gründer und bisherige CEO Tobias Wagner zieht sich auf eigenen Wunsch aus der Leitungsebene zurück, bleibt aber Gesellschafter und Teil des Beirats von ChargeX. Zudem übernimmt er Strategie- und Innovationsprojekte. “Jeder Gründer muss sich in der Skalierungs- bzw. Wachstumsphase fragen, ob er noch die optimale Person für die anstehenden Herausforderungen ist. Die Neuausrichtung im Management ist für mich der notwendige Schritt, um ChargeX bestens für die nächste Stufe vorzubereiten. Ich schätze Tobias Scharfen als Mensch und Experte gleichermaßen und habe großes Vertrauen in ihn. Seine Persönlichkeit passt zu uns, er ist zweifellos der Richtige”, so Wagner.

Scharfen gibt sich seinerseits überzeugt vom Unternehmen und seinem Produkt: “Das Aqueduct Ladesystem ist hinsichtlich der niedrigen benötigten Anschlusskapazität im Gebäude, der geringen Komplexität in der Bedienung und den unvergleichbar geringen Installationskosten einzigartig für die Elektrifizierung aller Parkplätze aufgestellt. Die ChargeX-Gründer, das hochmotivierte Experten-Team und ich werden die hervorragend gefundete Firma in der aktuellen ruhigen Phase für den EV Hockeystick geeignet aufstellen. Ein Teil dessen wird die Stärkung des Partnervertriebs sein,” erklärt der neue CEO.

pressebox.de, linkedin.com