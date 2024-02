Ehang startet Verkauf von E-Flugtaxi

Das entspricht umgerechnet derzeit etwa 309.000 Euro. Ehang hatte für die EH216-S im Oktober 2023 ein Musterzertifikat von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde CAAC erhalten. Im Dezember folgte das „Standard Airworthiness Certificate“, was zur Auslieferung an die ersten Kunden führte. Am 28. Dezember schloss die zertifizierte EH216-S ihre ersten kommerziellen Flugvorführungen in Guangzhou und Hefei erfolgreich ab.

Die EH216-S ermöglicht mit ihrem Batterie-elektrischen Antrieb ein maximales Startgewicht von 650 Kilogramm und bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit. Allerdings liegt die maximale Flugdauer bei 25 Minuten, weshalb nur recht kurze Strecken möglich sind.

Laut dem Hersteller soll die EH216-S kommerziell eingesetzt werden, etwa für Touren in geringer Höhe oder auch Sightseeing-Rundflüge. Ehang hatte auch selbst schon eine Version der EH216-S gezeigt, die für die Brandbekämpfung in Hochhäusern konzipiert wurde. Die Spezialdrohne kann bis zu 150 Liter Löschschaum sowie sechs „Feuerlöschbomben“ transportieren.

cnevpost.com, ehang.com