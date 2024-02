AeroVolt errichtet britisches Ladenetz für E-Flugzeuge

AeroVolt hat in Großbritannien nach eigenen Angaben seit August 2023 fünf Ladestandorte für eVTOLs in Betrieb genommen. Bis 2025 sollen es 24 und langfristig über 60 Standorte werden. Die ersten Ladegeräte des Unternehmens haben eine Nennleistung von 22 kW, in diesem Jahr beginnt nach Angaben von AeroVolt aber die Installation von ersten 44-kW-Ladern. Für die nahe Zukunft stellt die Firma auch 120 kW-Ladegeräte in Aussicht.

Als künftigen Nutzer des Ladenetzes nennt AeroVolt den eVOTL-Entwickler Skyfly, der für 2025 sein zweisitziges Modell Axe angekündigt hat. Dieser schafft laut Skyfly 100 Meilen (umgerechnet 160 Kilometer) rein elektrisch bzw. 300 Meilen (480 Kilometer) mit einem optionalen Generator. Skyfly und AeroVolt geben an, den ersten eVTOL-Flug zwischen zwei verschiedenen britischen Flugplätzen im laufenden Jahr demonstrieren zu wollen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Aerovolt, die das bei weitem fortschrittlichste Flugzeug-Ladenetz in Europa, wenn nicht sogar weltweit, entwickelt haben. Es zeigt, dass das Vereinigte Königreich Appetit auf kostengünstiges, emissions- und lärmarmes Fliegen hat“, äußert Michael Thompson, CEO von Skyfly.

„AeroVolt freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Skyfly. Der Axe ist ein wirklich zukunftsweisendes Design auf dem aufstrebenden eVTOL-Markt“, so AeroVolt-COO Alan Kingsley-Dobson. Die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit einer Ladeinfrastruktur sei der Schlüssel für Kunden und die zukünftige Entwicklung.

Zugänglich sind die Ladestationen bereits heute über Aerovolts „Squadron“-Abo. Mitglieder sind demnach berechtigt, das E-Flugzeug Pipistrel Velis Electro bei AeroVolt zu mieten und dabei die Ladevorgänge über das Unternehmen abzuwickeln. „Bald“ soll das Ladenetz auch über „Octopus Electroverse“ zugänglich sein, eine Lade-App des Energieversorgers Octopus Energy, die sich auf dem britischen Elektroauto-Markt etabliert hat.

skyflytech.com, aerovolt.co.uk