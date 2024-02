Elektromotor: Neue Siemens-Software für bessere Leistungsprognosen

Konkret wird die neue Anwendung „Simcenter E-Machine Design“ von der Konzerntochter Siemens Digital Industries Software vermarktet. Es handelt sich um eine neue Lösung aus dem Xcelerator-Portfolio von Siemens. Die Indurstriesoftware ermöglicht elektromagnetische und thermische Simulationen und trägt damit laut Siemens dazu bei, „die Abhängigkeit von physischen Prototypen zu verringern.“

Die Elektrofahrzeugindustrie sehe sich mit Herausforderungen aus vielen Richtungen konfrontiert – Probleme in der Lieferkette, die Fähigkeit zur Skalierung und das Streben nach Innovation durch immer anspruchsvollere Kunden, äußert Jean-Claude Ercolanelli, Senior Vice President, Simulation and Test Solutions, Siemens Digital Industries Software. „Durch den Einsatz modernster Simulationsfunktionen zur Entwicklung neuer Produkte und Technologien in immer kürzerer Zeit kann sich die EV-Industrie auf ihre Innovationskraft konzentrieren, die erforderlich sind, um sich in sich schnell verändernden Markt zu behaupten.“

Dabei hebt Siemens den E-Motor-Typus der Axialflussmotoren besonders hervor. Diese könnten aufgrund ihrer höheren Leistungsdichte dabei helfen, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen, werfen bisher aber einige Probleme auf: „Zum einen ist die Wärmeableitung aufgrund der kompakten Größe und Komplexität der Motoren herausfordernd, zum anderen muss der erforderliche Luftspalt genau eingehalten werden. Die Komplexität dieser Motoren ist eine Herausforderung für die technischen Abteilungen. Viele Konstrukteure setzen daher neuere Simulationsansätze ein, um Entwicklungskosten und -zeit zu reduzieren“, teilt Siemens mit.

Siemens Digital Industries Software ist eine seit 2007 bestehende Siemens-Tochter mit Fokus auf die digitale Transformation bei Drittunternehmen. Das Angebot umfasst Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator-Businessplattform. Kunden aus der Batterie- und Autobranche lassen sich über Siemens beispielsweise den Produktionsprozess automatisieren. Ein Beispiel dafür ist die Porsche-Tochter Cellforce.



newsroom.sw.siemens.com