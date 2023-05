Cellforce nutzt Xcelerator-Portfolio von Siemens

Die Cellforce Group, das Batteriezellen-Joint-Venture von Porsche und Customcells, hat eine strategische Partnerschaft mit Siemens vereinbart. Beide Unternehmen werden ihre Kräfte entlang des gesamten Batterieentwicklungs- und -herstellungsprozesses bündeln.

Die Zusammenarbeit reicht laut den Mitteilungen der beiden Unternehmen vom Produktionsdesign, der Planung und Simulation bis hin zur Automatisierung des gesamten Produktionsprozesses. Siemens werde hierfür „eine breite Palette von Lösungen aus seinem Xcelerator-Portfolio anbieten“. Sprich: Siemens wird bei Cellforce zum bevorzugten Lieferanten für Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologie.

Noch ist es zwar nur ein Memorandum of Understanding „mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft“, aufgrund der bestehenden Kooperation von Cellforce und Siemens ist ein Abschluss aber wahrscheinlich. Als konkrete Siemens-Lösungen, die in der eigenen Fabrik genutzt werden sollen, nennt Cellforce das Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Execution Systems (MES), Industrial Edge Computing und Tools für die IT/OT-Konnektivität. Das soll dem Batterie-Joint-Venture nach eigenen Angaben dabei helfen, „Hochleistungsbatterien im großen Maßstab zu produzieren und dabei Durchsatz-, Kosten- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“.

In der Siemens-Mitteilung ist auch noch von Dienstleistungen rund um das Gebäude- und Energiemanagement die Rede. Konkret nennt der Konzern den „Brandschutz sowie Mess- und Steuerungstechnik, um die Energieoptimierung für die Kohlenstoff-Netto-Null-Batteriezellenfabrik zu verbessern“.

„Die End-to-End-Digitalisierung von Design und Produktion ist der Schlüssel für eine kommerziell erfolgreiche Batteriezellenproduktion mit dem geringsten CO2-Fußabdruck in Deutschland“, sagt Markus Gräf, COO der Cellforce Group. Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital Industries, ergänzt: „Premium-Batterien erfordern Premium-Technologie: Siemens-Technologie. Darum unterstützt Siemens mit seiner Technologieführerschaft im Batteriemarkt diese Partnerschaft.“

Cellforce baut seine Batteriefabrik im interkommunalen Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt. Für die Fabrikausrüstung hat das Joint Venture bereits einige Partnerschaften geschlossen. Zur Beschichtung von Elektroden für Hochleistungs-Batteriezellen wurde eine Anlage bei Dürr geordert, der Maschinenbauer Trumpf steuert im Rahmen einer strategischen Kooperation seine hochpräzise Lasertechnik bei.

Siemens hat in jüngster Zeit mehrere Partnerschaften im Bereich der Batterieproduktion geschlossen. Ende 2022 wurde eine Kooperation mit Siemens-Beteiligung rund um die Trockenbeschichtung von Elektroden bekannt. Im März 2023 wurde eine Kooperation mit dem US-Batterieentwickler Kore Power zum Bau einer 12-GWh-Batteriezellfabrik in Arizona verkündet. Zudem wird Siemens zum bevorzugten Lieferanten von Freyr für Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologie in dessen geplanten Batteriefabriken.

cellforce.de, siemens.com