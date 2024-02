Mainzer Rosenmontagszug: China-Stromer hängt deutschen Steinzeit-BMW ab

Beim Karneval bekommt jeder sein Fett weg – neben der Politik auch die Wirtschaft. Und so war gestern beim traditionellen Mainzer Rosenmontagszug denn auch ein Mottowagen zu sehen, der das aktuelle Wettrennen um die Technologieführerschaft im Auto der Zukunft darstellen sollte – zugegeben etwas überspitzt.

In der Hauptrolle fährt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Elektroauto fröhlich vorneweg. Und die deutsche Autoindustrie fährt läuft als Fred Feuerstein im Steinzeit-Mobil hinterher – und guckt bedröppelt drein.