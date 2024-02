Maxus bringt E-SUV Euniq 6 nach Deutschland – für 53.490 Euro

Angetrieben wird der Euniq 6 von einem 130 kW starken Elektromotor, der die Kraft an die Vorderräder leitet. Die Hochvoltbatterie mit einem Energiegehalt von 70 kWh soll im kombinierten WLTP eine Reichweite von bis zu 354 Kilometern bieten – die Reichweite im WLTP City gibt Maxus mit bis zu 452 Kilometern an. Ob es sich bei den 70 kWh um den verbauten Brutto-Energiegehalt der Batterie handelt oder den nutzbaren netto-Wert, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Klar ist aber: Die maximale DC-Ladeleistung des Euniq 6 liegt bei 75 kW. Die Schnellladedauer von 35 Minuten klingt zunächst akzeptabel – allerdings gilt diese Zeit nicht für das sonst branchenübliche Fenster von zehn auf 80 Prozent Ladestand, sondern für einen Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent. Eine direkte Vergleichbarkeit ist also nicht gegeben.

Um den Maxus Euniq 6 im Wettbewerb einzuordnen: Das SUV ist 4,74 Meter lang, ohne Außenspiegel 1,86 Meter breit (mit Außenspiegeln wird die Breite nicht angegeben) und 1,74 Meter hoch. Der Radstand liegt bei 2,76 Metern. Sprich: Bei der Länge sortiert sich der Maxus in ein Umfeld mit Modellen wie dem BMW iX3 (4,73 Meter) und dem Tesla Model Y (4,75 Meter) ein.

Bild: Maxus Bild: Maxus

Das Kofferraumvolumen gibt Maxus mit stolzen 754 Litern an. Dabei dürfte es sich aber um das dachhohe Volumen des Kofferraums handeln, nicht den in Deutschland üblichen VDA-Wert bis zur Hutablage. Wie groß das Ladeabteil mit umgeklappten Rücksitzlehnen wird, wird nicht angegeben.

Mit Blick auf die technischen Daten sollten die Kunden aber aufpassen, was sie mit einem Euniq 6 transportieren. Das Kofferraumvolumen klingt zwar üppig, die Zuladung ist es aber nicht: Zwischen dem angegebenen Leergeweicht (inkl. Fahrer) von 1.960 Kilogramm und dem zulässigen Gesamtgewicht von 2.285 Kilogramm liegen nur 325 Kilogramm. Beim Transport schwerer Gegenstände auf einen Anhänger auszuweichen ist zwar möglich, aber nur in Maßen: Sowohl ungebremst als auch gebremst darf der Euniq 6 nur 750 Kilogramm ziehen.

In Deutschland bietet Maxus das Modell nur in der Limited-Ausstattung an. Diese umfasst unter anderem ein 12,3 Zoll großes Cockpit-Display, einen hochkant verbauten 10,4-Zoll-Touchscreen für das Infotainment, LED-Scheinwerfer, Panorama-Schiebedach, elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbaren Außenspiegeln, Sitzheizung vorne, elektrischer Heckklappe, Ledersitze, Klimaautomatik und eine Ambientebeleuchtung mit 64 Farben sowie zahlreiche Assistenzsysteme.

Die Auslieferungen sollen im April 2024 beginnen. Neben einer Fahrzeuggarantie über fünf Jahre bis 100.000 Kilometer gewährt Maxus nach eigenen Angaben eine Batteriegarantie über acht Jahre bis zu 200.000 Kilometer Laufleistung.

Maxus Euniq 6 Antrieb FWD Leistung 130 kW Drehmoment 310 Nm Beschleunigung 10,5 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h WLTP–Reichweite 354 km Batteriekapazität 70 kWh Ladeleistung DC 75 kW Ladezeit DC 10-80% nicht angegeben Preis 53.490,50 Euro

maxusmotors-presse.de, maxusmotors.de