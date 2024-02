Maxus bringt E-SUV Euniq 6 für 53.500€ / Tesla erhöht Preise des Model Y

1 – Tesla Model Y wird in Deutschland wieder teurer

Das Auf und Ab bei den Preisen von Tesla geht auch in diesem Jahr munter weiter: Nachdem der Hersteller in Deutschland Mitte Januar die Kaufpreise für sein Model Y reduziert und die Zinssätze auf null Prozent gesenkt hatte, wird das E-SUV hierzulande jetzt wieder teurer. In der Nacht zu Montag wurde der Konfigurator überraschend geändert. Der Basispreis für das Model Y mit Heckantrieb ist dabei um 2.000 auf rund 45.000 Euro gestiegen.

2 – Frankreich setzt Leasingprogramm für günstige E-Autos aus

Frankreichs Regierung stoppt ihr erst Anfang dieses Jahres gestartetes E-Auto-Leasingprogramm für Personen mit geringem Einkommen. Der Grund ist der Erfolg des Programms. Wie französische Medien unter Berufung auf den Elysée-Palast berichten, wurden seit Jahresanfang bereits gut 50.000 Leasingverträge zu den speziellen Geringverdiener-Konditionen bewilligt. Damit liegt die Zahl nur eineinhalb Monate nach Start des Programms mehr als doppelt so hoch wie die ursprünglich budgetierten 20.000 bis 25.000 Fahrzeuge für das ganze Jahr.

3 – Maxus bringt Elektro-SUV Euniq 6 nach Deutschland

Die SAIC-Marke Maxus hat ihr Modellangebot im Pkw-Segment weiter ausgebaut. Ab sofort ist der neue Maxus Euniq 6 als erstes SUV auf dem deutschen Markt erhältlich. Zum Preis von rund 53.500 Euro. Angetrieben wird der Euniq 6 von einem 130 kW starken Elektromotor, der die Kraft an die Vorderräder leitet. Die Hochvoltbatterie mit einem Energiegehalt von 70 Kilowattstunden soll im kombinierten WLTP eine Reichweite von bis zu 354 Kilometern bieten. Die Reichweite im WLTP City gibt Maxus mit bis zu 452 Kilometern an.

4 – Schweiz schreibt weitere Schnellladeparks an Nationalstraßen aus

Das Schweizer Bundesamt für Strassen stellt an den Nationalstraßen des Landes zusätzliche Flächen für die Errichtung von Schnellladehubs zur Verfügung. Dafür startet das ASTRA jetzt einen Projektaufruf zur Vergabe von fünf Losen. Diese Lose bestehen aus je elf Parzellen, welche über die ganze Schweiz verteilt sind. Interessierte Unternehmen werden gebeten, ihre Antragsunterlagen bis zum 12. Mai einzureichen.

5 – Karneval: China-Stromer hängt deutschen Steinzeit-BMW ab

Und zum Schluss wird’s heute närrisch – denn es ist Karneval in Deutschland. Und da bekommt bekanntlich jeder sein Fett weg – neben der Politik auch die Wirtschaft. Und so war diese Woche beim traditionellen Mainzer Rosenmontagszug denn auch ein Mottowagen zu sehen, der das aktuelle Wettrennen um die Technologieführerschaft im Auto der Zukunft darstellen sollte – zugegeben etwas überspitzt. In der Hauptrolle fuhr Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Elektroauto fröhlich vorneweg.