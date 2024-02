Chery plant Modelloffensive mit E-Plattform namens E0X

Die Architektur deckt mit verschiedenen Karosserieformen das A- bis C-Segment mit bis zu sieben Sitzen ab und ermöglicht Vorderrad-, Hinterrad- sowie Allradantriebe. Das auf dieser Plattform aufbauende Limousinen-Modell Exeed Sterra ES wurde im Dezember 2023 auf dem chinesischen Markt eingeführt und soll ab diesem Jahr unter der Chery-Marke Exlantix auch in Überseemärkten angeboten werden, auch in Deutschland.

Auch der in China erhältliche Luxeed S7 von Chery und Huawei nutzt die E0X-Plattform. Um die Marken-Welt von Chery Automobile zu vervollständigen: Versendet wurde die deutschsprachige Pressemitteilung von der Marke Omoda. Unter dieser Marke soll noch im ersten Halbjahr 2024 mit dem Omoda 5 EV das erste E-Auto von Chery in Deutschland auf den Markt kommen. Der 5 EV basiert aber noch auf einem in China vertriebenen Verbrenner-Modell und somit nicht auf der E0X-Plattform.

Die E0X soll später aber nicht nur von Exlantix, sondern auch Omoda und Jaecoo genutzt werden. Bei Jaecoo handelt es sich um eine Offroad-Marke, die SUV im Stil von Land Rover auf den Markt bringen soll. Auch für Deutschland sind das kompakte SUV Jaecoo 7 und der größere Jaecoo 8 angekündigt. Angaben zur Technik gab es bisher noch nicht.

E0X ist eine 800-Volt-Plattform

Für den Exeed Sterra ES als erstes Modell auf der E0X sind nun Daten bekannt: Die fast fünf Meter lange Limousine kommt auf glatte drei Meter Radstand – bei Chery läuft diese Größe übrigens noch als C-Segment. Die im Unterboden verbaute Batterie arbeitet mit 800 Volt Systemspannung und soll in 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden können – die Dauer für den sonst üblichen Ladehub von zehn auf 80 Prozent gibt Chery nicht an, womit eine Vergleichbarkeit zu anderen Modellen nicht gegeben ist. Die Größe der Batterie wird ebenfalls nicht genannt. An den angegebenen Verbrauch von 11,7 kWh/100km könnten zwar andere Limousinen, aber wohl nicht die SUV-Modelle von Jaecoo herankommen.

Statt dem E-Antrieb stehen andere Funktionalitäten im Fokus: In der Mitteilung stellt Chery etwa die elektronische Architektur EEA 5.0 vor, die eine Rechenleistung von bis zu 1.000 TOPS (Tera Operations per Second) bietet. Die Plattform soll auch „Fünf-Sterne-Sicherheit in den Bereichen passive Sicherheit, aktive Sicherheit, Batteriesicherheit, funktionale Sicherheit und Informationssicherheit“ erfüllen.

„Die neue E0X-NEV-Plattform ist eine wichtige Investition in die Zukunft, um an unsere bisherigen Erfolge anzuknüpfen. Zu den Besonderheiten von E0X zählt unter anderem eine hohe Flexibilität: Sie ermöglicht sowohl PHEV- als auch reine EV-Systeme, Vorderrad-, Hinterrad- sowie Allradantrieb“, erklärt Charlie Zhang, Executive Vice President (EVP) bei Chery International. „In den letzten vier Monaten des Jahres 2023 hat Chery monatlich mehr als 200.000 Einheiten verkauft, mit einem kumulierten Verkaufsvolumen von mehr als 1,88 Millionen Einheiten im Jahr 2023. Die Exportzahlen haben die Marke von 937.000 Einheiten überschritten, was die beste Leistung in der Geschichte des Unternehmens darstellt.“

Falls Sie sich fragen, was die Abkürzung der Plattform bedeutet: Das „E“ in E0X soll für „Electric“ stehen und „repräsentiert Cherys Engagement, in dem Bereich der neuen Energien zu expandieren, und die Entschlossenheit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Innovationen voranzutreiben“. Die „0“ stehe für einen technischen Neuanfang, für den Beginn einer Reise im High-End-NEV-Bereich mit dem Ziel, nachhaltige und grüne Lösungen zu entwickeln, so das Unternehmen. Und das „X“ soll „die unendlichen Erweiterungsmöglichkeiten der Plattform“ symbolisieren, die das A- bis C-Segment der SD-/SUV-/MPV-Modelle mit fünf-, sechs- und siebensitzigen Varianten abdeckt.

Quelle: Info per E-Mail