Schwedische Behörde lehnt Easee-Maßnahmen als unzureichend ab

Kurzer Rückblick: Die Elsälerhetverket, eine schwedische Behörde für elektrische Sicherheit, hatte im Februar 2023 sechs unterschiedliche Wallboxen getestet – und dabei bei der Easee Home einige Mängel entdeckt. Da auch das Produkt „Charge“ die gleiche Technik nutzt, ist auch diese Wallbox betroffen. Es gibt mehrere Vorwürfe, die sich auf die Sicherheit des Produkts auswirken. Easee hat dem zwar widersprochen und seine Sicht auf die Normtests dargelegt. Dem ist die Behörde aber nicht gefolgt und hatte Mitte März 2023 ein Verkaufsverbot für die beiden Produkte in Schweden verhängt.

Die Elsälerhetverket hat Easee laut einer offiziellen Mitteilung von Dezember 2023 bis Ende März 2024 Zeit gegeben, um einen Aktionsplan mit Maßnahmen umzusetzen, die Risiken an den bereits installierten Geräten beseitigen. Die norwegische Zeitung „Stavanger Aftenblad“ berichtet nun, dass die Behörde Easee am Mittwoch mitgeteilt hat, dass der vorgeschlagene Aktionsplan als nicht ausreichend angesehen wird.

Die Reaktion von Easee kam prompt: „Die Antwort ist natürlich nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber wir waren darauf vorbereitet und sind nicht überrascht. Der Fall wird ebenfalls im April vor Gericht verhandelt, und wir sind bereit, auf die Bedenken der dortigen schwedischen Sicherheitsbehörde einzugehen“, schrieb Easee-Pressekontakt Martin Langeland am Donnerstagabend in einer SMS an „Stavanger Aftenblad“.

Sprich: Die Behörde ist weiterhin der Ansicht, dass die beiden Wallboxen auch nach der Aktion die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Welche Maßnahmen Easee genau umsetzen wollte, ist zwar nicht bekannt. Angesichts der 2023 bekannt gewordenen Konstruktion der Wallboxen, die auf einen separaten FI-Schutzschalter auf einer DIN-Schiene verzichtet und stattdessen einen „in die Gesamtkonstruktion des Ladegeräts integrierten“ FI nutzt, überrascht es kaum, dass die Behörde auch 2024 nicht überzeugt ist. Das Unternehmen besteht darauf, dass diese Lösung alle Funktionalitäten eines FI-Schalters erfüllt und aufgrund der automatischen Checks sogar sicherer sei.

Der Ausgang des besagten Gerichtsverfahrens ist offen, für das Unternehmen aber von großer Bedeutung. Denn wohl auch aufgrund der Negativ-Schlagzeilen ist Easee in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, was nicht nur den Rückzug von Gründer Jonas Helmikstøl aus der Geschäftsführung, sondern auch die Entlassung von mehr als der Hälfte der Belegschaft zur Folge hatte.

