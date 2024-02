Tesla soll Grundsteinlegung in Mexiko für März anstreben

Das sagte Samuel García gegenüber der Zeitung „Milenio“ und berief sich dabei auf ein von ihm geführtes Gespräch mit der Tesla-Werksleitung. Seit Ende Oktober hat der US-Elektroautobauer bekanntlich alle Genehmigungen beisammen, um mit dem Bau seiner Fabrik in Mexiko zu beginnen. Bisher tat sich vor Ort allerdings nicht. Tesla-Chef Elon Musk deutete im Herbst an, dass sein Unternehmen es nicht besonders eilig habe: „Wir wollen einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie die Weltwirtschaft aussieht, bevor wir mit der Fabrik in Mexiko Vollgas geben. Ich mache mir Sorgen über das Hochzinsumfeld, in dem wir uns befinden“, erklärte Musk. Er könne angesichts dieser Bedenken noch keinen Zeitplan für das Werk in Mexiko nennen.

Angekündigt hatte der US-Elektroautobauer die Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León Anfang März 2023. Damals war von Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Dollar die Rede und wenig später von einer Produktionskapazität von einer Million E-Autos pro Jahr. In der Folge wurden auf dem Gelände erste, vorbereitende Arbeiten beobachtet.

Ende September 2023 hatte Tesla die ersten Umweltgenehmigungen für das Werk erhalten. Tesla muss auf dieser Basis bestimmte Auflagen einhalten. Dazu zählt etwa eine 26-monatige Frist, um den Standort vorzubereiten und mit dem Bau der Fabrik zu beginnen. Bereit Anfang September wurde unter Berufung auf chinesische Zulieferer berichtet, dass Teslas neue Fabrik in Mexiko 2026 oder 2027 mit der Produktion beginnen könnte.

In Mexiko will Tesla die „Next Generation Vehicles“ bauen, die auf einer neuen Plattform basieren. Gemäß den auf dem „Investors Day“ vorgestellten Eckdaten sollen die Produktionskosten bei diesen Fahrzeugen um 50 Prozent gesenkt werden. Zudem soll die benötigte Fläche im Werk um 40 Prozent geringer ausfallen.

milenio.com