Cadillac Optiq erhält sportliches Top-Modell

Der Optiq-V solle die V-Serie „mit jugendlichem und dynamischem Charakter, sportlichem Luxusdesign und leistungsstarker Performance“ prägen, wie Cadillac ankündigt. So soll das neue Modell im „Velocity Max“-Modus auf eine Leistung von 382 kW (Original-Angabe: 519 PS) kommen und bis zu 880 Nm Drehmoment bieten. Damit soll der Optiq-V in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf 96 km/h (60 mph) beschleunigen können. Die 85 kWh große Batterie soll für eine EPA-Reichweite von 275 Meilen (442 Kilometer) genügen.

Den Optiq hatte Cadillac vor rund einem Jahr vorgestellt. Das bisher kleinste E-SUV der Marke verfügt über einen Allradantrieb mit 220 kW Leistung und bis zu 480 Nm Drehmoment, die 85-kWh-Batterie wird hier mit 300 Meilen Reichweite (483 km) angegeben – zumindest in der damals angekündigten US-Version. Zwar soll der Optiq nach dem größeren Lyriq auch in Europa angeboten werden, die technischen Daten der Europa-Version nennt GM aber bis heute nicht. Tatsächlich heißt es selbst zu den Bildern auf der europäischen Cadillac-Website: „Die gezeigten Abbildungen enthalten Produkte, die sich auf die US-Konfiguration beziehen und von den Schweizer/europäischen Produkten abweichen können.“

Neben dem stärkeren Antrieb soll sich der Optiq-V durch einige sportliche Design-Features (u.a im Kühlergrill, die 21-Zoll-Felgen sowie V-Series-Embleme) und ein dynamischeres Fahrwerk vom Serienmodell abheben. „Mit Cadillacs charakteristischem, präzisem Fahrverhalten, einer strafferen Lenkung, einem verbesserten Fahrwerk und ausschließlich Sommerreifen2 hat unser Team ein einzigartiges Paket entwickelt, das den Optiq-V zu einem wendigen und spaßigen Auto macht, das in Kurven schneller fährt“, sagt John Cockburn, Chefingenieur des Optiq-V.

Ob und wann der Optiq-V auch nach Europa kommt, gibt Cadillac zur Premiere noch nicht an. Klar ist bisher, dass die Produktion des E-SUV im Herbst 2025 beginnen soll, die ersten Märkte für den Opitq-V sind neben den USA Kanada, Mexiko, der Nahe Osten und Israel.

In Nordamerika gibt es eine Besonderheit: Dort wird der Optiq-V des Modelljahres 2026 das erste Fahrzeug von General Motors sein, dass mit einem NACS-Anschluss ausgestattet ist. GM will ab diesem Jahr neue Modelle mit dem North American Charging Standard ausrüsten, um den Kunden in den USA und Kanada direkten Zugang zu den Tesla Superchargern und anderen NACS-Ladestatioen zu bieten. „Die Integration des nativen NACS-Anschlusses in unsere Fahrzeugarchitektur ist ein wichtiger Schritt nach vorn und spiegelt unsere Führungsrolle in der Entwicklung sowie unser Engagement wider, unseren Kunden mehr Ladeoptionen zu bieten“, so Cockburn.

cadillac.com (Pressemitteilung Optiq-V), cadillaceurope.com (europäische Optiq-Produktseite)