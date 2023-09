Tesla: Giga Mexico erst 2026 oder 2027 betriebsbereit?

Teslas neue Fabrik in Mexiko könnte erst 2026 oder 2027 mit der Produktion beginnen, wie eine mexikanischen Tageszeitung unter Berufung auf chinesische Zulieferer berichtet. Parallel gibt es Hinweise, dass Tesla in absehbarer Zeit keine Investitionen in Indonesien plant.

Zunächst nach Mexiko: Wie die dortige Zeitung Reforma berichtet, erwägen mehrere chinesische Unternehmen, ihre Pläne zur Ansiedlung nahe der kommenden Tesla-Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon zu verschieben, nachdem sie von Teslas revidierten Zeitplan erfahren haben. „Vor zwei oder drei Monaten gab es viel Eile und großen Druck, nach einem Standort zu suchen. Aber einen Monat später sagten sie uns, wir sollten warten“, wird eine anonyme Quelle zitiert.

Zuvor hieß es, dass Tesla die Fabrik in Mexiko bereits im ersten Quartal 2025 in Betrieb nehmen will. Auch damals kam dieser Hinweis aus dem Kreis chinesischer Zulieferer. Offiziell gibt es kein Statement vonseiten Teslas, wann die Inbetriebnahme der Giga Mexico geplant ist. Angekündigte hatte der US-Elektroautobauer die Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León Anfang März. Damals war von Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Dollar die Rede und wenig später von einer Produktionskapazität von einer Million E-Autos pro Jahr.

Im August folgten Medienberichte, wonach Tesla bereits erste Umweltgenehmigungen für das Werk beantragt haben soll. Dabei geht es zunächst um ein Lager. Möglicherweise hat Tesla aber bereits erste Genehmigungen erhalten, denn mexikanische Medien wollen Mitte August beobachtet haben, dass auf dem gekauften Areal bereits Maschinen anrücken.

Unterdessen berichtet Bloomberg, dass Tesla in absehbarer Zeit keine Investitionen in Indonesien plant. Die Agentur beruft sich auf Luhut Pandjaitan, Indonesiens koordinierenden Minister für Investitionsangelegenheiten, der sich im August mit Elon Musk getroffen hat. Demnach plant Tesla in Indonesien weder eine Autofabrik noch die zuletzt kolportierte Batteriematerial-Fabrik. Laut Panjaitan sei Musk besorgt über die globalen Wirtschaftsaussichten und das Überangebot in der E-Auto-Industrie.

reforma.com (auf Spanisch) via reuters.com, bnnbloomberg.ca (Indonesien)