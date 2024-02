Tesla entwickelt Roadster mit Space X und plant Enthüllung für Ende 2024

Wie Tesla-Chef Elon Musk in einem Posting auf seiner Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gibt, wird der Roadster zusammen mit SpaceX – Musks Unternehmen für Weltraumprojekte – „radikal“ neu entwickelt. Die Präsentation ist dem Firmenchef zufolge für Ende 2024 geplant, erste Lieferungen für 2025. Als Anhaltspunkt für die Leistung des Neumodells nennt Musk ein Sprintvermögen von unter einer Sekunde von 0 auf 60 Meilen pro Stunde. Außerdem frohlockt er: „Es wird nie wieder ein Auto wie dieses geben, wenn man es überhaupt Auto nennen kann.“

Bei der Präsentation des neuen Roadsters 2017 hieß es noch, dass der Sportwagen mit seinen drei E-Motoren in 2,1 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und mindestens 400 km/h schnell fahren könne. Allerdings wurde damals auch angekündigt, dass das Modell ab 2020 erhältlich sein solle. In der Folge wurde der neue Roadster bekanntlich kontinuierlich depriorisiert. Erst wurden andere Modelle wie Model Y und Cybertruck vorgezogen, dann der Aufbau weiterer Werke. Damit ereilte den Roadster ein ähnliches Schicksal wie der E-Lkw Semi, der entgegen der früheren Ankündigungen auch noch nicht in der Serienfertigung ist.

Die erste Roadster-Generation war 2006 übrigens das erste E-Mobil von Tesla und stand damals noch auf der Plattform des Lotus Elise. Schon damals sorgte eine 53 kWh große Batterie für eine alltagstaugliche Reichweite. Tesla trat damit den Beweis an, dass Elektromobilität funktioniert.



